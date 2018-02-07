Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не внесло ясности в судьбу российских олимпийцев. Слушания продолжатся 8 февраля. Если апелляцию атлетов из России удовлетворят, их автоматически допустят к Играм.

Судьи признаются: они очень рассчитывают управиться со всеми апелляциями 8 февраля. Однако сколько времени продлится заседание, сказать трудно. Возможен вариант, что решение будет только в пятницу утром – перед самым открытием Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски. Решение по шести спортсменам, которые не были приглашены на Олимпиаду в связи с допинговым прошлым, не будет принято в кратчайшие сроки", – приводит комментарий судей "Спорт-экспресс". "Мы хотим принять решение консолидировано сразу по двум группам спортсменов и тренеров", – объяснили в CAS перенос заседания еще на один день.

⚡⚡ Заявление CAS:



"Наша цель - закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения - полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек" pic.twitter.com/hGezCggdqU — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 7 февраля 2018 г.

Самый важный пункт в заявлении CAS касается нынешней Олимпиады. Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Играх в Пхенчхане. Как пишет корреспондент издания, это будет финал истории. Теоретически возможна подача заявления в трибунал со стороны МОК, но это маловероятно.

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КАС: если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает ДОПУСК к участию в Олимпийских Играх. В теории, потом возможна подача заявления в Трибунал, но это маловероятно. — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 7 февраля 2018 г.

Заседание выездного отделения (ad hoc) CAS началось в Пхенчхане во вторник. На нем рассматриваются апелляции 32 российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашение на Игры-2018. Они обратились не только в CAS, но и в Федеральный суд Швейцарии. В числе заявителей – Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все – шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все – биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все – конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все – бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все – хоккей).