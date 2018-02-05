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Спорт

Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты

Анфиса Резцова. Кадр youtube.com
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК ) отклонить дополнительную заявку Олимпийского комитета России (ОКР) на 13 российских спортсменов и двух тренеров. Она считает, что нужно было "бить в набат" раньше.
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В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться "чистыми". Резцова такой позицией организации возмущена.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Сейчас даже решение арбитражного суда никого не волнует – ну какая-то управа должна быть на МОК?! Неужели над ними нет никого вышестоящего? Так не должно быть! Думаю, что за ними кто-то стоит", – цитирует биатлонистку "Спорт-экспресс". При этом она считает, что некоторая вина России в сложившейся ситуации все-таки есть.

"Ведь все началось с Рио-2016, именно там все и случилось с летними олимпийцами. Там нужно было каждый день бить в набат, нужно было что-то там делать, но ничего не происходило. Мы сами виноваты, ведь МОК – исполнитель, это понятно. Им кто-то диктует: есть хотя бы маленькая зацепочка, но все равно мы русских, Россию задавим", – заявила Анфиса Резцова. Она добавила, что после Игр-2018 необходимо сделать все возможное, чтобы спорт был вне политики. "Нашим чиновникам нужно держать ухо востро", - заключила биатлонистка.

В свою очередь член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что МОК дискредитирует принципы олимпийского движения. Также он добавил, что решение организации – чистый расизм в отношении России.

Серебряный призер Олимпиады-2006 и экс-тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Это лишний раз подтверждает, что никакой реальной борьбы с допингом нет. Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады. Это целенаправленный удар по нашему государству. Это уже не спорт, а чистая политика", – уверен Ростовцев.

Напомним, ранее комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Как писали Dni.Ru, 1 февраля стало известно, что CAS отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Автор: Людмила Фоканова5 февраля 2018, 13:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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