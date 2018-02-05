Стыд и срам: МОК лишил оправданных россиян поездки на Игры-2018

Международный олимпийский комитет отказался приглашать оправданных арбитражем российских олимпийцев на Игры в Пхенчхан. Объяснил свое решение МОК тем, что у комиссии Освальда есть "дополнительные доказательства", которые она почему-то не смогла рассмотреть.

Пытаясь оправдать свое решение, МОК заявляет, что комиссия под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть некоторые доказательства, "поскольку не имела доступа к данным", пишет газета "Известия". А это по словам чиновников, важная дополнительная информация: данные системы управления Московской антидопинговой лаборатории, следы запрещенных веществ, а также "доказательства манипуляций".

Российские атлеты, которых МОК отказался приглашать в Пхенчхан, были в числе 28 спортсменов, которые в конце прошлой недели были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Олимпийский комитет России ранее называл имена 13 из них, для кого просили направить дополнительные приглашения. Это скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, саночница Татьяна Иванова.

Как сказано в пресс-релизе на сайте МОК, "решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные спортсменов могут считаться "чистыми". На этом основании комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон отказала 13 спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на Олимпиаду-2018.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014. Их сочинские результаты и право участвовать в Олимпиаде были восстановлены. Глава МОК Томас Бах отреагировал на такой вердикт резкой критикой, заявив, что спортивному арбитражу необходима реформа. Руководитель CAS Джон Коутс ответил, что организация проанализирует критические замечания Баха в адрес суда – после того как тот пригласит оправданных атлетов в Пхенчхан, передает ТАСС.