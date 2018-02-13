Российский горнолыжник разбился на Олимпиаде

Во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в Корее случилось ЧП. Российский спортсмен Павел Трихичев упал после прыжка и получил травмы.

Судя по всему, участник соревнований не смог правильно войти в поворот. Из-за этого он потерял равновесие и приземлился на одну ногу. Трихичев рухнул на снег, пролетел несколько десятков метров вниз по склону и пробил ограждение, сообщает Life.ru.

Спортсмен попал в больницу. "Есть несколько ушибов. Сейчас проходит обследование", – заявила заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова. Трихичев выбыл из борьбы за медали, передает Russia Today со ссылкой на ТАСС.