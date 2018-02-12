Драма российских керлингистов

Несколько сантиметров льда превратились в пропасть, отделившую российских керлингистов от золота Олимпиады. Надежды на первое место разрушил финальный неудачный бросок.

Полуфинальная встреча в турнире смешанных пар развивалась драматично. Российский дуэт керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий были буквально в шаге от успеха. Но в финале оказалась пара из Швейцарии.

Россияне вели со счетом 5:4 за два энда до конца встречи. Однако следующий энд наша пара уступила с разницей в два камня – правда, получила право на последний бросок в заключительной части игры.

Как отмечают эксперты, при удачном стечении обстоятельств можно было завести камень в дом и попытаться вытолкнуть швейцарский желтый. Тогда Россия сразу выигрывала бы "+4" и выходила в финал. Но из-за двух камней-гардов (наверху) этот бросок был крайне сложным.

Россияне, посовещавшись, решили не рисковать – просто везти камень в дом, заработать одно очко и перевести игру в экстра-энд. Но бросок получился слишком сильным.

Хотя Анастасия и Александр сразу перестали свиповать (тереть лед щеткой), камень дополз до дома – и прокатился дальше, мимо нужной точки.

Надежды на медаль у россиян еще не потеряны: Брызгалова и Крушельницкий сыграют в матче за третье место с норвежцами. А швейцарская пара в битве за золото встретится с канадцами.

Российские керлингисты уже настраиваются на матч за бронзу. Надо как можно быстрее забыть поражение в полуфинале, сказала журналистам Брызгалова. "У нас было преимущество в последнем энде, но не смогли реализовать – мой бросок последний не получился, видимо, волнение сказалось. Нужно оставить это матч в прошлом и бороться за медали. Нужно сделать все, чтобы завтра показать хорошую игру", – подчеркнула Анастасия. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку, передает ТАСС.