Назван новый обладатель "Золотого мяча"

В 2018 году почетную футбольную премию "Золотой мяч" впервые в своей карьере получил полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич, передает портал "ФедералПресс". В последние десять лет победу одерживали поочередно форвард итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и аргентинский футболист, капитан испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, передает "Царьград". В этот же раз Роналду занял лишь второе место, а Месси – пятое.