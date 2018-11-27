Молодой хоккеист умер после матча

Игрок словацкой хоккейной команды "Прешова" Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем в возрасте 21 года, передает RT. Молодой человек почувствовал себя плохо уже после того, как вернулся после матча домой. Он потерял сознание, но его удалось привести в чувства. Однако в больнице спортсмен все же умер. Точная причина смерти Кристиана Лунтера пока не сообщается.
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