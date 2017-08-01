Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник

Знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу стадиона "Крестовский". При этом он назвал его "бомжатником".

Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter-аккаунте. Посетить стадион он собрался на выходные.

"Может махнуть в "бомжатник" на выходные и посмотреть на протекающую крышу? (да простят меня болельщики самой "великой и популярной team")", — написал Кафельников. Он имел в виду матч "Зенита" и "Спартака" в четвертом туре российской премьер-лиги.

Примечательно, что российские футбольные фанаты называют "Зенит" "бомжами". Однако достоверного объяснения почему они его так окрестили, нет. По одной из версий, такая традиция сложилась из-за большого количества людей без определенного места жительства в центре Санкт-Петербурга.

Может "махнуть" в "бомжатник" на выходные и посмотреть на протекающую крышу??��(да простят меня болельщики самой "великой и популярной team") pic.twitter.com/LlEAYrS3bB — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 1 августа 2017 г.

Напомним, шумиха вокруг семье Кафельниковых началась с того, что на своей официальной странице в соцсети Twitter теннисист оставил несколько тревожных сообщений. "Не могу больше в себе держать!! Помогите! Я отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя – осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – написал прославленный теннисист Евгений Кафельников. СМИ связали эти сообщения с тем, что его дочь Алеся якобы наркозависима.