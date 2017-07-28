Пловец Рылов сенсационно взял золото на чемпионате мира

Российский пловец Евгений Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине. Спортсмену удалось пересечь бассейн за 1 минуту 53,61 секунды, что стало новым европейским рекордом.

Второе и третье места заняли американцы Райан Мерфи и Джейкоб Пэбли. Отметим, что россияне не выигрывали золотые медали в этом видео спорта в одиночном разряде с 2003 года.