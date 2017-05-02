"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

Московский "Локомотив" обыграл в финале Кубка России екатеринбургский "Урал". Матч, прошедший на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился со счетом 2:0.
Железнодорожники открыли счет в середине второго тайма. На 76-й минуте встречи забил Игорь Денисов. Под занавес игры упрочил преимущество москвичей Алексей Миранчук, передает "Газета.ру".
"Локомотив" в седьмой раз в своей истории завоевал Кубок России. До этого красно-зеленые выигрывали в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.
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