Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
Драматический матч между принципиальными соперниками завершился со счетом 3:5 в пользу американцев. Среди россиян шайбами отметились Никита Гусев и Антон Белов. В составе сборной США два гола забил Кевин Хейс, еще по шайбе в ворота соперника отправили Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон.
Российская сборная распечатала ворота соперника еще в начале игры: первый период завершился со счетом 0:1. Переломить ситуацию американцам удалось уже через 20 минут, забив три шайбы – россияне смогли ответить только двумя. К концу третьего периода табло показывало 3:5.
Another look at the @KevinPHayes12 game-tying goal. #2017MWC— USA Hockey (@usahockey) 16 мая 2017 г.
Assists: @johngaudreau03 & @NBjugstad72 pic.twitter.com/JeRyIbP08e
Напомним, до встречи с американцами сборная России не проиграла ни одного матча в рамках группового этапа. Национальной команде удалось одержать победу над коллективами из Швеции, Латвии, Германии, Дании, Словакии и Италии. В результате группу А с 18 очками возглавили США, у России – 17 очков.
Вот так Никита Гусев делает 1:0 - и это красиво! Лайк этому джентльмену! pic.twitter.com/YNZhPJlRm1— Хоккей России (@russiahockey) 16 мая 2017 г.
Стадия плей-офф начнется уже 18 мая. В рамках этого этапа россиянам предстоит встретиться со спортсменами из Чехии или Финляндии.
Пас мечты от Шипачёва приводит вот к такой красоте. 3:2. Бум! pic.twitter.com/lFnKByhLuv— Хоккей России (@russiahockey) 16 мая 2017 г.
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