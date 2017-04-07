Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)

Двукратная олимпийская чемпионка, знаменитая бразильская волейболистка Таиса Менесес надолго выбыла из строя. Спортсменка вывернула правый голеностоп.

Неприятность произошла при приземлении в третьей партии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против стамбульского "Фенербахче". Коллеги 29-летней Таисы Менесес все-таки победили со счетом 3:1. По итогам этой встречи команда вышла в "Финал четырех".