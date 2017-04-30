Спортсмен избил судью за замечание
Конфликт, а также последовавшую за ним потасовку сняли на видео зрители матча. Короткий отрывок выложило издание Independent. На записи видно, что после удара судья остался неподвижно лежать на земле. Сообщается, что начавший драку французский спортсмен получил пожизненную дисквалификацию.
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