Спортсмен избил судью за замечание

Во время матча юниорского кубка Франции по регби спортсмен из команды из Сент-Эстева ударил судью кулаком по лицу за замечание и решение об удалении с поля. После этого он напал на соперников из команды Тулузы, и все закончилось массовой дракой.

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