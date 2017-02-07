Бегуна отправят в тюрьму за мельдоний

Эфиопского бегуна Гирмайя Бирахуна отправят в тюрьму за применение допинга. Спортсмену, попавшемуся на мельдонии, грозит не менее трех лет лишения свободы, передает "Газета.ru".

"Мне жаль его как спортсмена, это очень суровое наказание. Он станет первым эфиопским спортсменом, которого посадят в тюрьму", – сообщил президент Федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие.

Приговор спортсмену будет вынесен в марте. По словам Гебреселассие, 22-летний марафонец плачет не переставая.