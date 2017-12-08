Появился список "обреченных" российских олимпийцев

Разрешение выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом, выданное МОК спортсменам из России, не означает автоматического допуска к соревнованиям. Специальная комиссия, которая будет отбирать только "чистых" атлетов, постарается обескровить российскую команду.

Главное орудие, которое комиссия Валери Фурнейрон может обернуть против наших спортсменов – условие, что атлет "в прошлом не подвергался дисквалификации и не лишался права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил". Произвольно трактуя этот критерий, МОК имеет возможность лишить российскую команду сильнейших фигур. К Олимпиаде в Пхенчхане могут быть не допущены не только попавшие под санкции МОК участники Игр в Сочи 2014 года, но даже те, кто там не выступал и не попал под подозрение комиссии Дениса Освальда.

Вторую подряд Олимпиаду пропустит сильнейший спринтер планеты, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников. В 2012 году на юниорском чемпионате он был дисквалифицирован на два года за наличие в пробе метилгексанамина. Срок дисквалификации завершился в марте 2014 года, однако, по новым установкам МОК, в Пхенчхан его не пустят.

Его товарища, трехкратного чемпиона мира Дениса Юскова, тоже до Игр не допустят. В феврале 2008 года в его пробе обнаружили наличие марихуаны. Позже Юскова оправдали, но комиссия это, конечно, во внимание не примет. Ранее конькобежцы лишились Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Публикация от Don't worry, be happy �� (@well_valerka) Апр 21 2016 в 9:59 PDT

В сборной России по биатлону сейчас выступают два атлета, отбывшие дисквалификацию за допинг. 25-летний Александр Логинов первую подозрительную пробу сдал в ноябре 2013 года – тогда Союз биатлонистов России временно отстранил спортсмена от соревнований. Через год Международный союз биатлонистов (IBU) провел повторный анализ проб Логинова на основании новых методик, и они дали положительный результат на наличие в организме спортсмена следов эритропоэтина. Биатлонист получил дисквалификацию до ноября 2016 года.

В женской команде новые требования МОК не оставят шансов попасть в Пхенчхан Ирине Старых. Спортсменка была дисквалифицирована на три года за прием допинга и вернулась в биатлон в январе. Ранее подверглись санкциям спортсменки, уже завершившие карьеру. Ольгу Зайцеву и Яну Романову лишили медалей Сочи-2014.

Публикация от Biathlon���� (@biathlon_is_my_life) Дек 5 2017 в 4:15 PST

Хоккейная сборная также может лишиться двух игроков. Ранее были дисквалифицированы за употребление допинга Антон Белов и Данис Зарипов. Белов отбыл трехмесячную дисквалификацию в 2012 году. А отстранение Зарипова на полгода скоро подойдет к концу. Однако на Олимпиаду он, по "антироссийским правилам", не попадает.

Фигуристка Екатерина Боброва и чемпион Сочи в эстафете Семен Елистратов проходили по делу о мельдонии, главным действующим лицом в котором была теннисистка Мария Шарапова. Они были полностью оправданы. Однако эксперты опасаются, что комиссия не устоит перед соблазном применить новые критерии и к этим атлетам. А вот сборная по керлингу, саночники и сноубордисты уже прошли "чистку". Так что болельщики могут рассчитывать на их появление в Пхенчхане, пишет "Газета.ru".