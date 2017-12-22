Американец избил Малкина в матче НХЛ

"Хет-триком гордого Малкина" назвали спортивные обозреватели игру российского форварда "Питтсбурга" в матче с "Коламбусом". Правда, считали не только голы, но и зрелищную потасовку.

Драку начал капитан "Коламбуса". Ник Фолиньо слишком грубо сыграл против Малкина на пятачке и начал его прессовать, когда тот лежал на льду. Джино с ответом тянуть не стал и начал отбиваться, вскочив на ноги. Фолиньо его опять пихнул, и тут Евгений провел великолепный правый джеб в челюсть сопернику.

Как отмечают свидетели драки, не будь перчатки на руке Малкина, Ник мог бы улететь в нокаут. А так все это переросло в потасовку, в которой активнее был Фолиньо. Оба получили по пять минут штрафа.

Отметился Малкин и красивым голом. На левой штанге он подкараулил отскок и с лету добил шайбу в сетку ворот Сергея Бобровского.





А завершил Евгений свое выступление буллитом. Он выкатился и изящным броском положил шайбу в угол ворот. "Пингвины" победили - 3:2, пишет "Советский спорт".