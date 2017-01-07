Школьница стала абсолютной чемпионкой по теннису

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Ученице академии Александра Островского удалось победить как в одиночном, так и в парном разрядах (вместе с Оксаной Селехметьевой – Прим. ред.). Примечательно, что в финале она встречалась с другой воспитанницей этого спортивного учреждения Ксенией Алешиной и победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
Тимофеева с легкостью расправилась со всеми соперниками в турнире. В ходе соревнований она уступила сет лишь однажды – в 1/4 финала в борьбе против представительницы Турции.
В одиночном разряде среди мальчиков победу одержал россиянин Михаил Горохов. В финале он встречался с представителем Сербии и взял вверх над соперником со счетом в трех сетах 6:3, 4:6, 6:4. В парном разряде среди мальчиков победу одержала интернациональная пара из Грузии и Испании: они обыграли сербов со счетом 5:7, 2:6.
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