Школьница стала абсолютной чемпионкой по теннису

В Химках 7 января завершился престижный турнир Tennis Europe 1 (O1 Properties Christmas Cup 2017) в категории до 14 лет. Победительницей соревнований стала Мария Тимофеева.

Ученице академии Александра Островского удалось победить как в одиночном, так и в парном разрядах (вместе с Оксаной Селехметьевой – Прим. ред.). Примечательно, что в финале она встречалась с другой воспитанницей этого спортивного учреждения Ксенией Алешиной и победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Тимофеева с легкостью расправилась со всеми соперниками в турнире. В ходе соревнований она уступила сет лишь однажды – в 1/4 финала в борьбе против представительницы Турции.

В одиночном разряде среди мальчиков победу одержал россиянин Михаил Горохов. В финале он встречался с представителем Сербии и взял вверх над соперником со счетом в трех сетах 6:3, 4:6, 6:4. В парном разряде среди мальчиков победу одержала интернациональная пара из Грузии и Испании: они обыграли сербов со счетом 5:7, 2:6.