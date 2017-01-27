По некоторым данным, история с нападением могла быть провокацией
Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы
Ковтун поделился своими чувствами после выступления. Он отметил, что прислушался перед серьезными соревнованиями к словам своего тренера.
"Мой тренер Инна Гончаренко сказала, что нужно не распыляться, не поддаваться эмоциям. Впереди очень важный день, надо выполнить сложные элементы", – цитирует спортсмена "МАТЧ ТВ".
Однако он поделился, что на соревнованиях ему пришлось нелегко. "Не могу не сказать, что я рад тому, что мне поставили все элементы четвертого уровня. По-моему, это в первый раз", – отметил Ковтун.
Отметим, 21-летний фигурист отобрался в состав сборной под третьим номером, поскольку не очень удачно выступил на чемпионате России. В этот раз спортсмен выполнил свой номер без ошибок, что позволило ему набрать 94,53 балла.
Напомним, победу в короткой программе среди женщин на чемпионате Европы в Остраве по фигурному катанию одержала наша соотечественница Евгения Медведева, получившая за прокат 78,92 балла.
Ее успех эмоционально прокомментировала
заслуженный тренер и самый авторитетный комментатор фигурного катания Татьяна
Тарасова. Девушка вызвала восторг у опытной наставницы. Соревнования
фигуристов в Чехии с 25 по 29 января.
Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Спевший с Полиной Гагариной артист в тяжелом состоянии
В Общественную палату пожаловались на мемориал внучки бизнесмена
Судя по аккаунту в Instagram, девушка любит спорт