Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы

Российский фигурист Максим Ковтун защищал честь России в короткой программе на чемпионате Европы в чешской Остраве. Спортсмен выступил с рекордным для себя количеством баллов.

Ковтун поделился своими чувствами после выступления. Он отметил, что прислушался перед серьезными соревнованиями к словам своего тренера.

"Мой тренер Инна Гончаренко сказала, что нужно не распыляться, не поддаваться эмоциям. Впереди очень важный день, надо выполнить сложные элементы", – цитирует спортсмена "МАТЧ ТВ".

Однако он поделился, что на соревнованиях ему пришлось нелегко. "Не могу не сказать, что я рад тому, что мне поставили все элементы четвертого уровня. По-моему, это в первый раз", – отметил Ковтун.

Отметим, 21-летний фигурист отобрался в состав сборной под третьим номером, поскольку не очень удачно выступил на чемпионате России. В этот раз спортсмен выполнил свой номер без ошибок, что позволило ему набрать 94,53 балла.

Напомним, победу в короткой программе среди женщин на чемпионате Европы в Остраве по фигурному катанию одержала наша соотечественница Евгения Медведева, получившая за прокат 78,92 балла.

Ее успех эмоционально прокомментировала заслуженный тренер и самый авторитетный комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова. Девушка вызвала восторг у опытной наставницы. Соревнования фигуристов в Чехии с 25 по 29 января.

