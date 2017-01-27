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Спорт

Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы

Максим Ковтун. Фото: GLOBAL LOOK press\Vaclav Salek
Российский фигурист Максим Ковтун защищал честь России в короткой программе на чемпионате Европы в чешской Остраве. Спортсмен выступил с рекордным для себя количеством баллов.
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Ковтун поделился своими чувствами после выступления. Он отметил, что прислушался перед серьезными соревнованиями к словам своего тренера.

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"Мой тренер Инна Гончаренко сказала, что нужно не распыляться, не поддаваться эмоциям. Впереди очень важный день, надо выполнить сложные элементы", – цитирует спортсмена "МАТЧ ТВ".

Однако он поделился, что на соревнованиях ему пришлось нелегко. "Не могу не сказать, что я рад тому, что мне поставили все элементы четвертого уровня. По-моему, это в первый раз", – отметил Ковтун.

Отметим, 21-летний фигурист отобрался в состав сборной под третьим номером, поскольку не очень удачно выступил на чемпионате России. В этот раз спортсмен выполнил свой номер без ошибок, что позволило ему набрать 94,53 балла.

Напомним, победу в короткой программе среди женщин на чемпионате Европы в Остраве по фигурному катанию одержала наша соотечественница Евгения Медведева, получившая за прокат 78,92 балла.

Максим Ковтун. Фото: GLOBAL LOOK press

Ее успех эмоционально прокомментировала заслуженный тренер и самый авторитетный комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова. Девушка вызвала восторг у опытной наставницы. Соревнования фигуристов в Чехии с 25 по 29 января.

Автор: Людмила Фоканова27 января 2017, 20:31

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