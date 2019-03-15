Значение сна с пятницы 15.03 на субботу 16.03

Сложная ночь. Подавленность, уныние, ссоры, зацикливание на проблемах и комплексах может перекочевать в наши сны. Основные переживания, конечно, о семье и работе.

Сны покажут реальную эмоциональную атмосферу в доме, отношения между родственниками, перемены и будущее семьи. Изменения, перспективы, конфликты на работе и достижения – также центр притяжения сновидений.

Если сон этой ночью будет спокойным, значит, ваша душа умиротворена и пребывает в состоянии гармонии. Если сон дурной, то вы стали слишком болезненно реагировать на трудности и неприятности в повседневной жизни и ваша душа "заболела". Лечите ее водой, баней, медитациями и положительными эмоциями. Или посмотрите слезливый романтический фильм со счастливым концом. В процессе все проблемы снимет как рукой.

Такие сны как сегодня быстро сбываются, но не читайте их прямолинейно. Анализируйте и ищите смысл в каждом образе.