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Сонник

К чему снятся инопланетяне

Фото: pixabay.com
Засыпая, человек погружается в неизведанную область собственного воображения. Подчас оно радует его встречами с самими разными существами. Среди таких "ночных гостей" – инопланетяне. Что же значат их визиты?
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На волне повальной истерии по поводу скорого контакта человечества с внеземными цивилизациями, истории о ночных визитах инопланетян надежно заняли свое место в общемировом фольклоре. В какой-то момент напряжение спало и желтая пресса по всему миру перестала радовать общественность новыми историями о визитах серых или зеленых человечков в спальни простых обывателей.

Однако теперь люди склонны воспринимать ночные видения всего лишь как яркие сны. И беспокоит их не контакт с посланниками с других планет, а желание расшифровать какой же сигнал при помощи такого сна пытается дать человеку его подсознание. Тут, отмечают толкователи снов, все очень просто.

Образ инопланетянина в человеческом сознании является гипертрафированным синонимом незнакомца. Из этого и стоит исходить, пытаясь расшифровать сновидение.

Так, если человек во сне оказался бессилен перед инопланетянами, испытывал странный паралич и полностью отдался во власть обстоятельств, то в реальности он чувствует собственную беспомощность из-за тех или иных жизненных перипетий. Причем сюжет с похищением на летающую тарелку может восприниматься даже как положительный исход – мол, лучше в неизвестность, чем оставаться на месте.

Если же человек в своем сне смог наладить с инопланетянами контакт и не только поприветствовал их на Земле, как полагается любому уважающему себя парламентеру, но и начал говорить, что называется, "по душам", то стоит задуматься об общении с настоящими друзьями. В конце концов, желание выговориться не просто незнакомцу, но незнакомцу с другой планеты – не самое рациональное поведение.

Важный момент – все это относится к "классическим" инопланетянам, чей облик знает каждый человек, даже краем глаза знакомый с массовой культурой. Большие головы, черные глаза в половину лица и тонкие руки и ноги – образ, настолько часто мелькавший в кино и других произведениях, что надежно закрепился в подкорке каждого землянина.

А вот инопланетяне с более оригинальным дизайном, звероподобные, с острыми клыками, по чьим жилам вместо крови течет кислота, будут иметь более узкое значение для сновидца. Их стоит рассматривать не как метафору незнакомца, а как замену символической фигуре дикого хищного зверя. Во многом толкование такого сна будет зависеть от обстоятельств, при которых прошла встреча – кто одержал верх, испытывал ли сновидец неописуемый ужас, смог ли он убежать или храбро встретился с опасностью лицом к лицу.

21 июня 2018, 21:42

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