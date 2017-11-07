Как вызвать хорошие сны

Что же влияет на качество сна? Можно ли запрограммировать себя на хорошие сны? Стоит ли опасаться дурных сновидений? Гипнолог, обладатель титула "Лучший экстрасенс мира", автор множества книг Геннадий Гончаров уверен, что недооценивать сны нельзя, к ним необходимо относиться серьезно.

"В свое время я работал с доктором медицинских наук, профессором Эдуардом Михайловичем Каструбиным, который доказал: если человеку снится, что за ним гонится огромная собака, то пульс, давление и другие физиологические показатели у него будут точно такие же, как будто этот человек действительно убегает от опасности и испытывает страх. Поэтому можно смело утверждать, что состояние сна – это вторая реальность, которую необходимо воспринимать очень серьезно. Ведь качество сна, сами сновидения влияют на нашу жизнь, настроение и здоровье. Именно поэтому так важно, чтобы нам снились хорошие и позитивные сны", – рассказал Dni.Ru Геннадий Гончаров.

Для того, чтобы вызвать хорошие сны, нужно создать подходящие условия (обстановку): другими словами, необходимо научиться контролировать процесс засыпания.

Ароматерапия

В комнате обязательно должен присутствовать источник приятных запахов, желательно натуральных. Можно воспользоваться эфирными маслами – для нашей цели как нельзя лучше подходят лаванда и кедр. Если вы живете в загородном доме, то стены спальни можно отделать вагонкой из кедра или лиственницы. В условиях городской квартиры можно повесить над кроватью панно из натурального дерева хвойных пород.

Свежий воздух

Спальня должна быть насыщена кислородом: где-то за два часа до сна необходимо проветривать помещение. Пусть будет прохладно – это не должно вас пугать. Научно доказано: в холоде организм лучше сохраняется, а значит, не запускаются процессы старения, да и спать лучше там, где прохладно.

Сны-воспоминания

Самые приятные сны – это сны об уже виденном, наши воспоминания о приятных моментах жизни, детстве. Поэтому перед сном можно настроиться на ностальгический лад и пересмотреть, например, свои старые фотографии. Наш мозг способен к фотокопированию – этой его функцией и надо пользоваться для того, чтобы настроить себя на позитивный лад.

Умение засыпать

Чтобы видеть во сне только то, что хочется, необходимо научиться искусственно вызывать сон. Действовать нужно при помощи медитации и аутотренинга. "Ответственно заявляю: территорию снов можно сделать полем для проведения положительных экспериментов над своим сознанием. Если мы плавно перетекаем из медитации в состояние сна, тогда последняя мысль во время медитирования станет той, которая ляжет в основу первого сновидения, а значит, будет нести спокойствие и позитив", – уверен гипнолог.

Размышления перед сном

Думать перед сном надо либо ни о чем, либо о хорошем. Нельзя ложиться спать и прокручивать в голове негативные события прошедшего дня. Не нужно вспоминать, сколько дел остались невыполненными, какой ждет трудный день завтра. Необходим положительный заряд. Научитесь не думать ни о чем, ложитесь в постель и усилием воли освобождайте ваше сознание от всего. Не возбраняется в данной ситуации вспомнить один-два положительных образа. Например, отдых у моря во время летнего путешествия. За таким воспоминанием гарантированно потянутся приятные мысли, а значит, и сны.

Теплый душ и мед

Перед сном необходимо принять теплый душ и умыть лицо медом. Мед не слишком широко применяется в косметологии только потому, что это очень дорого, однако его целебные свойства нельзя недооценивать. Мед действует на кожу успокаивающее, что ведет к расслаблению мышц лица, снятию напряжения. Это обязательно скажется на качестве сна.

Питание перед сном

Не забывайте, что на здоровый сон влияет питание. Не стоит перед сном злоупотреблять чаем, кофе, шоколадом, перцем, имбирем, луком и чесноком. Эти продукты стимулируют выработку природного кофеина, который есть в организме. Они вызывают истощение нервной системы, а в момент отдыха и перезагрузки это совершенно не нужно.

Молоко и урюк в помощь

Лучше перед сном выпить стакан теплого молока. Хорошее, качественное молоко является своеобразным афродизиаком: оно действует как снотворное и улучшает физиологические показатели (например, кровь). А учитывая, что во время сна человек расслаблен, это очень уместно. Также перед сном можно выпить отвар из урюка (кураги). Это очень полезный напиток, оказывающий благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и пищеварение.

Нет кефиру!

Не стоит перед сном пить кефир – его польза в это время суток сильно преувеличена: кислое на ночь не улучшает пищеварение, а вызывает брожение в желудке. К тому же кефир употребляется холодным, следовательно, бодрит – вместо того, чтобы успокаивать. Продукты, употребляемые перед сном, должны иметь либо нейтральное, либо чуть сладковатое послевкусие.

Обращайте внимание на то, что вам снится

Если вам приснилось что-то хорошее, не рассказывайте об этом никому. Существуют правила, связанные с личным магнетизмом, одно из которых гласит: выговорившись, человек опустошается и лишает себя возможностей. Что касается плохих снов, тут как раз все наоборот – их надо рассказывать в обязательном порядке. И лучше специалисту, который сможет разобраться с вашими образами и страхами (психолог, экстрасенс).

Повторяющиеся сны

Опасность представляют сны, которые регулярно повторяются. С ними должен работать специалист (экстрасенс, гипнолог). "Одной моей знакомой подруга-стюардесса рассказывала о странном сне, который был у нее довольно часто. Ей снилось, что самолетом управляет ребенок. Спустя какое-то время в Сибири потерпел аварию самолет, за штурвалом которого находился сын командира экипажа. Как выяснилось позже, командир экипажа взял с собой ребенка школьного возраста. Ребенок был оставлен без присмотра и играл со штурвалом, дергая его то влево, то вправо. Он не знал, что автопилот в какой-то момент отключается от перемещения штурвала из стороны в сторону. Так и произошла авария, повлекшая за собой гибель и пассажиров, и экипажа, и той самой девушки, которой снился странный сон про то, что ребенок управлял самолетом. Этот сон оказался вещим", – предупредил Гончаров.

Будьте внимательны к тому, что вам снится. Вселенная часто предупреждает нас о надвигающихся катастрофах: подсознание буквально взывает к нам, и у него есть только один способ достучаться до нас – это наши сновидения.