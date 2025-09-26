Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Пятница 26 сентября

11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей
Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей

Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей
162

Владельцы домашних животных в Московской области с начала года выплатили более 500 тысяч рублей штрафов за нарушения правил выгула. Такие данные привела пресс-служба Минсельхозпрода региона.

По данным подмосковного ведомства, с начала 2025 года составлено 361 административное постановление.

«При первичном нарушении выносится предупреждение, но при повторных случаях наступает административная ответственность», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Глава регионального ведомства также добавил, что размер штрафов для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Госветинспекторы проводят регулярные рейды в общественных местах, парках и на специальных площадках. Ведомство напомнило об обязательном использовании поводков и намордников для крупных собак, уборке за питомцами и запрете нахождения животных без владельцев на детских и спортивных площадках.

Для фиксации нарушений гражданам рекомендуется обращаться в полицию с фото– и видеоматериалами, содержащими данные о времени и месте происшествия.

26 сентября 2025, 11:04
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода
