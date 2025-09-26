Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Пятница 26 сентября

Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах
Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах

Исследование Института бизнес-коммуникаций показало: выбор напитка на переговорах может стать решающим фактором. Лидером признан коньяк, который занял первое место в категории успешности.

В опросе приняли участие более 500 человек, среди которых — топ-менеджеры крупных компаний из сфер ритейла, строительства, IT и HoReCa, предприниматели среднего бизнеса, представители органов власти и эксперты в области бизнес-коммуникаций.

Участники опроса оценивали напитки в категориях "успешность", "сонливость", "тусовость" и "агрессия". По итогам исследования, в 78% случаев респонденты отметили, что выбор напитка оказывает значительное влияние на исход переговоров. Самые высокие показатели продемонстрировал коньяк: этот напиток особенно хорошо показал себя в ходе переговоров и идеально вписался в деловую беседу.

64% участников заявили, что коньяк символизирует осознанный выбор и уважение к партнёру. Каждый третий предприниматель отметил, что этот напиток помогает снять излишнее напряжение и помогает перейти к сути.

Среди брендов лидером оказался коньяк «Коктебель», который респонденты связывают с умением создать комфортную и доверительную атмосферу. Помимо него, в числе упомянутых оказались виски, вино и водка. Однако именно Коктебель был признан универсальным напитком для переговоров, который настраивает на взаимопонимание. Остальные напитки производили спорный эффект: их действие сложнее предугадать и деловая беседа могла развиваться по-разному.

32% опрошенных уверены, что после коньяка переговоры завершались успешной сделкой. Около 160 человек подтвердили это и заключили выгодные контракты. 12% думают, что показателем успеха является виски, 9% — вино, 6% — водка.

В исследовании также приводится случай из практики одной крупной российской компании, которая вела переговоры с зарубежными партнерами о совместном строительстве производственного комплекса. Сумма сделки оценивалась более чем в 200 млн долларов, и первые раунды переговоров проходили крайне напряженно — стороны не могли договориться о распределении рисков и долей участия.

По словам одного из участников, переломным моментом стал ужин в неформальной обстановке, где на столе появился тот самый коньяк. Атмосфера становилась менее формальной и уже через 20 минут стороны смогли выйти из тупика и сосредоточиться на поиске взаимовыгодного решения. В результате контракт был подписан, а проект получил финансирование.

Фото: "ДНИ.РУ"

Но есть и противоположные примеры: неудачный выбор напитка может не сыграть вам и бизнесу на руку. К примеру, лидером в рейтинге сонливости стал виски (27%), 16% засыпают от вина, 10% от коньяка и 8% от водки. Около 135 человек "заснули" после бокала виски так и не обсудив условия сделки с партнерами.

Фото: "ДНИ.РУ"

Срыв сделки и споры чаще всего вызывает водка (34%), виски (22%), вино (11%) и коньяк (5%). Водка, вызвала приступ агрессии у 170 человек, из-за чего переговоры заканчивались конфликтом.

Фото: "ДНИ.РУ"

Опрошенные отметили, что вино чаще всего становится причиной, почему переговоры заканчиваются тусовкой, а не сделкой (29%). 145 респондентов подтвердили, что «тусовость» у 24% также вызывает виски, водка (14%) и коньяк (12%).

Фото: "ДНИ.РУ"

Эксперты отмечают, что атмосфера, в которой проходят деловые встречи, напрямую влияет на их результат. Итоги подтверждают: качественные переговоры требуют не только грамотной практической подготовки, но и неформальных ритуалов, которые невербально производят эффект на обе стороны. В этом контексте коньяк выступает как символ вкуса и уважения, а также как фактор, повышающий вероятность успешного исхода.

26 сентября 2025, 08:03
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов

25 сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW – 2025) был подписан важный договор купли-продажи "атомных" сертификатов, который нацелен на компенсацию углеродного следа данного мероприятия. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора и директор по сбыту АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Хвалько и генеральный директор ООО "Атомэкспо" Михаил Караванов.

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

Российская компания AVA Technologies, известная производством оцинкованных воздуховодов, с гордостью объявляет об открытии новых филиалов в Хабаровске, Самаре и Калининграде. Теперь воздуховоды оцинкованные доступны для поставок на Дальний Восток и в Поволжье. О компании AVA Technologies: 1.

ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году

Уборка – занятие, от которого нельзя отказаться ни дома, ни на работе. Но поддержание чистоты требует большого объема ресурсов: времени, сил, умения работать со специальными средствами и техникой. Поэтому в некоторых случаях можно пойти более простым путем и делегировать эту обязанность профессиональным клинерам.

Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании

Дата рождения22 марта 1981Место рожденияг.

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников. Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу.

