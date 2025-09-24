Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Среда 24 сентября

18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции
Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах
127

Российская компания AVA Technologies, известная производством оцинкованных воздуховодов, с гордостью объявляет об открытии новых филиалов в Хабаровске, Самаре и Калининграде. Теперь воздуховоды оцинкованные доступны для поставок на Дальний Восток и в Поволжье.

О компании AVA Technologies:

1. Компания успешно работает на рынке с 2005 года.

2. Специализируется на поставках систем вентиляции и комплектующих.

3. В компании работает около 400 сотрудников.

4. Сеть компании охватывает 15 филиалов в ключевых регионах России.

Новые офисы в Хабаровске и Самаре призваны усилить логистику и сервисную поддержку заказчиков на Дальнем Востоке и в Поволжье. Расширение позволит сократить сроки поставки, обеспечить более тесное взаимодействие с подрядчиками и проектными организациями, а также оперативно сопровождать объекты на всех стадиях — от запроса и спецификации до отгрузки и постпроектной поддержки.

В AVA Technologies отмечают, что открытие филиалов — логичный шаг в ответ на растущий спрос на системы вентиляции в промышленном и гражданском строительстве. Локальное присутствие помогает быстрее реагировать на потребности региональных рынков и поддерживать единые стандарты качества обслуживания.

Производство воздуховодов из оцинкованной стали

AVA Technologies активно занимается производством и продажей воздуховодов из оцинкованной стали и комплектующих для систем вентиляции.

О производстве:

• Производственные мощности компании расположены в России и включают три крупных площадки: в Тамбовской области, а также в Московской области — в Раменском районе и Люберцах.

• Компания производит воздуховоды из оцинкованной стали как круглого, так и прямоугольного сечения, а также оцинкованные фасонные части к ним.

Концентрация основных производственных мощностей внутри страны обеспечивает предсказуемость сроков изготовления, устойчивость поставок и контроль качества на каждом этапе производственного процесса. Продукция компании широко применяется в коммерческом и производственном секторах, на инфраструктурных объектах и в жилищном строительстве.

Развитие региональной сети – часть стратегии AVA Technologies по увеличению продаж вентиляции и воздуховодов

Региональное развитие компании позволяет быть ближе к клиентам, предлагать комплексные решения и сопровождать проекты с учетом специфики местного рынка. Таким образом, компания укрепляет свои позиции как надежный партнер и поставщик вентиляции для девелоперов, инженерных подрядчиков и монтажников по всей России.

Помимо этого – компания активно привлекает новых сотрудников на разнообразные позиции, начиная от менеджеров и заканчивая инженерами. Она расширяет ассортимент производимых комплектующих для систем вентиляции, включая спирально-навивные, прямоугольные и круглые воздуховоды. В процессе производства применяются передовые технологии и современное оборудование для обработки металлов. Продукция компании находит широкое применение в различных областях строительства, таких как промышленное производство, сельское хозяйство, торговые центры и другие крупные объекты.

24 сентября 2025, 16:59
Воздуховод. Фото: ava-t.ru
ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году

Уборка – занятие, от которого нельзя отказаться ни дома, ни на работе. Но поддержание чистоты требует большого объема ресурсов: времени, сил, умения работать со специальными средствами и техникой. Поэтому в некоторых случаях можно пойти более простым путем и делегировать эту обязанность профессиональным клинерам.

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников. Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов. ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу.

