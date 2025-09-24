Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

О компании AVA Technologies:

1. Компания успешно работает на рынке с 2005 года.

2. Специализируется на поставках систем вентиляции и комплектующих.

3. В компании работает около 400 сотрудников.

4. Сеть компании охватывает 15 филиалов в ключевых регионах России.

Новые офисы в Хабаровске и Самаре призваны усилить логистику и сервисную поддержку заказчиков на Дальнем Востоке и в Поволжье. Расширение позволит сократить сроки поставки, обеспечить более тесное взаимодействие с подрядчиками и проектными организациями, а также оперативно сопровождать объекты на всех стадиях — от запроса и спецификации до отгрузки и постпроектной поддержки.

В AVA Technologies отмечают, что открытие филиалов — логичный шаг в ответ на растущий спрос на системы вентиляции в промышленном и гражданском строительстве. Локальное присутствие помогает быстрее реагировать на потребности региональных рынков и поддерживать единые стандарты качества обслуживания.

Производство воздуховодов из оцинкованной стали

AVA Technologies активно занимается производством и продажей воздуховодов из оцинкованной стали и комплектующих для систем вентиляции.

О производстве:

• Производственные мощности компании расположены в России и включают три крупных площадки: в Тамбовской области, а также в Московской области — в Раменском районе и Люберцах.

• Компания производит воздуховоды из оцинкованной стали как круглого, так и прямоугольного сечения, а также оцинкованные фасонные части к ним.

Концентрация основных производственных мощностей внутри страны обеспечивает предсказуемость сроков изготовления, устойчивость поставок и контроль качества на каждом этапе производственного процесса. Продукция компании широко применяется в коммерческом и производственном секторах, на инфраструктурных объектах и в жилищном строительстве.

Развитие региональной сети – часть стратегии AVA Technologies по увеличению продаж вентиляции и воздуховодов

Региональное развитие компании позволяет быть ближе к клиентам, предлагать комплексные решения и сопровождать проекты с учетом специфики местного рынка. Таким образом, компания укрепляет свои позиции как надежный партнер и поставщик вентиляции для девелоперов, инженерных подрядчиков и монтажников по всей России.

Помимо этого – компания активно привлекает новых сотрудников на разнообразные позиции, начиная от менеджеров и заканчивая инженерами. Она расширяет ассортимент производимых комплектующих для систем вентиляции, включая спирально-навивные, прямоугольные и круглые воздуховоды. В процессе производства применяются передовые технологии и современное оборудование для обработки металлов. Продукция компании находит широкое применение в различных областях строительства, таких как промышленное производство, сельское хозяйство, торговые центры и другие крупные объекты.