Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав

Отец известного детского блогера Глеба Митрофанова, выступающего под псевдонимом НеМаЛой, Михаил Митрофанов заявил о намерении обратиться в суд с требованием лишить родительских прав мать мальчика, Наталью Зорину. Причиной такого решения стали серьезные опасения за благополучие сына.

"Меня очень тревожит ситуация, в которой оказался Глеб, – заявил Михаил Митрофанов. – После развода я оставил сына с матерью, как это принято по закону, и всегда старался поддерживать его. Я живу в Таиланде, но активно участвовал в жизни Глеба, помогал ему развивать блог, который стал его мечтой".

По словам Михаила, беспокойство начало расти, когда он узнал о финансовых проблемах бывшей жены. "В 2021 году Наталья продала квартиру и вложила деньги в какой-то сомнительный проект. В итоге они остались без денег и жилья. Я с ужасом узнал от продюсеров, что Глебу приходилось ночевать в гараже. Ребенка кормили кое-как. Я выяснил, что рацион Глеба часто состоял из яичницы и бургеров, а бывали дни, когда в доме вообще не было еды. При этом, когда наступал пост, его заставляли голодать по три дня. Когда Глеб приезжал на съемки, он набрасывался на еду и съедал все, что видел, после чего его тошнило".

Отец также рассказал о проблемах со здоровьем сына. По его словам, он настоял на медицинском обследовании, которое выявило у Глеба проблемы с поджелудочной железой, инсулинорезистентность и другие нарушения. Ему нужна была помощь врачей. Но общение с сыном стало проблемой. Наталья требовала от Михаила деньги за возможность видеться с Глебом.

Ситуация усугубилась после того, как ролик с блогером Янгом принес Глебу популярность. После этого Наталья и ее муж запретили Глебу ездить на съемки. Вскоре они переехали, у парня забрали телефон, и он перестал выходить на связь. Отец объявил Глеба в розыск, и сейчас ему ничего неизвестно о его местонахождении.

"Я не вижу другого выхода, кроме как обратиться в суд с требованием лишить Наталью Зорину родительских прав, – заявил Михаил Митрофанов. – Я хочу, чтобы у меня была возможность общаться с сыном, участвовать в его жизни, обеспечить ему здоровое питание, медицинскую помощь и возможность заниматься любимым делом – блогингом".

Напомним, бабушка Глеба ранее уже подала иск в суд об определении порядка общения с внуком. Предварительное слушание по этому делу прошло 10 марта, следующее заседание назначено на 28 апреля. Теперь к этому делу может добавиться иск Михаила Митрофанова о лишении родительских прав, что значительно меняет ход событий в этой непростой семейной истории.