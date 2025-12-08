Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими

Портал Право.ru подвел итоги своего ежегодного рейтинга, и цифры говорят сами за себя. В 2025 году борьба между юридическими компаниями шла не за количество, а за качество.



Как сообщает портал Право.ru, в этом году компании подали 2681 анкету для участия в рейтинге — почти столько же, сколько и в прошлом. Но за скромным ростом числа заявок (+1,2%) скрывается куда более важный тренд: их содержание стало гораздо более весомым.

Похоже, бизнес прошел "проверку на прочность". Теперь компании перестали гнаться за количеством и сосредоточились на самых сильных и значимых проектах, которые имеют очевидную ценность для клиента.

В итоге общее число проектов выросло почти на 5% (до 25 397), а их суммарная стоимость взлетела почти на треть — до невероятных 662 триллионов рублей (+29%).

Золотая пятерка: где крутятся миллиарды?

Рейтинг наглядно показал, в каких сферах сейчас самые "дорогие" дела. Вот топ-5 практик со средней стоимостью одного проекта:

1. Международные судебные разбирательства — 3,7 млрд рублей.

2. Санкционное право — 1,8 млрд рублей.

3. Рынки капиталов — 1,6 млрд рублей.

4. Международный арбитраж — 1,4 млрд рублей.

5. Банкротство (судебные споры) — 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в исследовании появилась и новая номинация — "Производство и промышленность", что отражает актуальные запросы бизнеса. Очевидно одно: юридический рынок стал более зрелым, а борьба за клиента теперь идет на уровне самых сложных и дорогих проектов.