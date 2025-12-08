Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Понедельник 8 декабря

21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака
Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть
238

Когда город укутывается в снег, ВДНХ не засыпает, а наоборот – превращается в гигантское пространство тепла и развлечений.

С 28 ноября на ВДНХ стартует сезон под девизом "Вместе теплее!", который обещает согреть даже в самые трескучие морозы. Рассказываем, что нельзя пропустить.

Сердце зимы: тот самый каток на Главной аллее

Главной точкой притяжения по традиции станет каток — огромное ледовое полотно площадью более 20 тысяч квадратных метров, раскинувшееся вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Представьте: вы скользите под музыку среди сияющих огней, а вокруг — величественные павильоны. Одновременно здесь могут кататься почти 5 тысяч человек!

Фото: пресс-служба ВДНХ

Но это не просто каток. С начала декабря здесь стартуют тематические танцевальные вечеринки, диджей-сеты в медиарубке и даже ночные катания для самых романтичных.

Праздник к нам приходит: ярмарки, гулянья и новогодняя ночь

Что за зима без аромата глинтвейна и уютных ярмарочных домиков? С 25 декабря за павильоном "Слово" откроется новогодняя ярмарка, где можно будет найти ремесленные подарки, елочные игрушки и, конечно, согреться вкусными угощениями.

Фото: пресс-служба ВДНХ

Апогеем веселья станет новогодняя ночь на катке. С 21:00 до 02:30 гостей ждут выступления фигуристов, ледовый балет и зажигательные диджей-сеты. Впрочем, вся территория ВДНХ превратится в одну большую праздничную площадку с уличными театрами и светомузыкальным шоу.

И не забудьте отправить письмо главному волшебнику! В разных точках выставки (например, в Инфоцентре и "Москвариуме") появятся специальные ящики "Новогодней почты" для посланий Деду Морозу.

Чем занять маленьких непосед?

Для юных гостей ВДНХ подготовила отдельную большую программу. На детском катке по выходным будут проходить веселые эстафеты и игра "Корова на льду", а в Центре национальных конных традиций покажут волшебный спектакль "Конек-огонек". Ну и, конечно, куда без любимых героев? "Союзмультпарк" тоже готовит свои интерактивные развлечения на льду.

Для тех, кто не сидит на месте: от хоккея до лазертага

Любителям активного отдыха скучать не придется. На катке будут регулярно проходить утренние зарядки, любительские соревнования и даже Конькобежный фестиваль. В парке "Останкино" можно будет бесплатно потренироваться с хоккейным клубом или присоединиться к занятиям по катанию на коньках в рамках проекта "Мой спортивный район".

Хотите чего-то совсем необычного? По воскресеньям на льду можно будет поиграть в лазертаг! А для тех, кто предпочитает спокойствие и гармонию, пройдет праздник "Китайский новый год на волне Цигун".

Когда захочется в тепло: музеи и новогодние экскурсии

Замерзли? Самое время отправиться в один из 30 музеев ВДНХ. Например, в павильоне "Центральный" до 1 февраля работает выставка шедевров из Русского музея. А в дни каникул можно попасть на тематические экскурсии: "Москва новогодняя", "Новогодние традиции ВДНХ" или "История космической елки" в Центре "Космонавтика и авиация".

Фото: пресс-служба ВДНХ

Зима — время добрых дел. А что еще?

Зимний сезон на ВДНХ наполнен и благотворительными событиями. Здесь будет работать открытая телестудия, где звезды исполняют желания детей из детских домов, пройдет большой фестиваль "Елка добра и равных возможностей" и фестиваль адаптивных зимних видов спорта "ВКЛЮЧАЙСЯ Фест". А 7 февраля все средства от продажи билетов на каток пойдут в благотворительные фонды.

А как же глинтвейн и трдельники?

Конечно, ни одна зимняя прогулка не обходится без вкусной еды. Прямо на катке и рядом с ним будут работать более 10 точек стритфуда, где можно будет согреться горячим чаем, перекусить свежеиспеченным брецелем или понаблюдать за приготовлением ароматных трдельников. Многочисленные кафе и рестораны на территории выставки также подготовят специальное зимнее меню.

Фото: пресс-служба ВДНХ

В общем, зима на ВДНХ — это не про холод, а про тепло общения, яркие впечатления и ощущение настоящего чуда. Берите друзей и близких — и вперед, за новогодним настроением.

8 декабря 2025, 21:04
Фото: пресс-служба ВДНХ
