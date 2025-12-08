Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Когда город укутывается в снег, ВДНХ не засыпает, а наоборот – превращается в гигантское пространство тепла и развлечений.

С 28 ноября на ВДНХ стартует сезон под девизом "Вместе теплее!", который обещает согреть даже в самые трескучие морозы. Рассказываем, что нельзя пропустить.

Сердце зимы: тот самый каток на Главной аллее

Главной точкой притяжения по традиции станет каток — огромное ледовое полотно площадью более 20 тысяч квадратных метров, раскинувшееся вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Представьте: вы скользите под музыку среди сияющих огней, а вокруг — величественные павильоны. Одновременно здесь могут кататься почти 5 тысяч человек!

Но это не просто каток. С начала декабря здесь стартуют тематические танцевальные вечеринки, диджей-сеты в медиарубке и даже ночные катания для самых романтичных.

Праздник к нам приходит: ярмарки, гулянья и новогодняя ночь

Что за зима без аромата глинтвейна и уютных ярмарочных домиков? С 25 декабря за павильоном "Слово" откроется новогодняя ярмарка, где можно будет найти ремесленные подарки, елочные игрушки и, конечно, согреться вкусными угощениями.

Апогеем веселья станет новогодняя ночь на катке. С 21:00 до 02:30 гостей ждут выступления фигуристов, ледовый балет и зажигательные диджей-сеты. Впрочем, вся территория ВДНХ превратится в одну большую праздничную площадку с уличными театрами и светомузыкальным шоу.

И не забудьте отправить письмо главному волшебнику! В разных точках выставки (например, в Инфоцентре и "Москвариуме") появятся специальные ящики "Новогодней почты" для посланий Деду Морозу.

Чем занять маленьких непосед?

Для юных гостей ВДНХ подготовила отдельную большую программу. На детском катке по выходным будут проходить веселые эстафеты и игра "Корова на льду", а в Центре национальных конных традиций покажут волшебный спектакль "Конек-огонек". Ну и, конечно, куда без любимых героев? "Союзмультпарк" тоже готовит свои интерактивные развлечения на льду.

Для тех, кто не сидит на месте: от хоккея до лазертага

Любителям активного отдыха скучать не придется. На катке будут регулярно проходить утренние зарядки, любительские соревнования и даже Конькобежный фестиваль. В парке "Останкино" можно будет бесплатно потренироваться с хоккейным клубом или присоединиться к занятиям по катанию на коньках в рамках проекта "Мой спортивный район".

Хотите чего-то совсем необычного? По воскресеньям на льду можно будет поиграть в лазертаг! А для тех, кто предпочитает спокойствие и гармонию, пройдет праздник "Китайский новый год на волне Цигун".

Когда захочется в тепло: музеи и новогодние экскурсии

Замерзли? Самое время отправиться в один из 30 музеев ВДНХ. Например, в павильоне "Центральный" до 1 февраля работает выставка шедевров из Русского музея. А в дни каникул можно попасть на тематические экскурсии: "Москва новогодняя", "Новогодние традиции ВДНХ" или "История космической елки" в Центре "Космонавтика и авиация".

Зима — время добрых дел. А что еще?

Зимний сезон на ВДНХ наполнен и благотворительными событиями. Здесь будет работать открытая телестудия, где звезды исполняют желания детей из детских домов, пройдет большой фестиваль "Елка добра и равных возможностей" и фестиваль адаптивных зимних видов спорта "ВКЛЮЧАЙСЯ Фест". А 7 февраля все средства от продажи билетов на каток пойдут в благотворительные фонды.

А как же глинтвейн и трдельники?

Конечно, ни одна зимняя прогулка не обходится без вкусной еды. Прямо на катке и рядом с ним будут работать более 10 точек стритфуда, где можно будет согреться горячим чаем, перекусить свежеиспеченным брецелем или понаблюдать за приготовлением ароматных трдельников. Многочисленные кафе и рестораны на территории выставки также подготовят специальное зимнее меню.

В общем, зима на ВДНХ — это не про холод, а про тепло общения, яркие впечатления и ощущение настоящего чуда. Берите друзей и близких — и вперед, за новогодним настроением.

