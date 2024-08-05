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Понедельник 5 августа

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В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника

В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника
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10 и 11 августа 2023 года в "Лужниках" пройдет семейный фестиваль "Московский день физкультурника". Он станет ярким событием в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Это мероприятие объединит спорт и музыку, предоставляя посетителям уникальную возможность провести время с семьей, активно участвуя в разнообразных спортивных и развлекательных мероприятиях. Фестиваль предлагает насыщенную программу, в которой каждый найдет что-то для себя.

На главной сцене 10 августа в 17:00 выступят известные российские артисты, среди которых группа "Пицца", Митя Фомин и Mary Gu. Ведущим концерта станет харизматичный актер и телеведущий Иван Чуйков. Для любителей танцев будет организован мастер-класс по игре Just Dance, который проведет киберспортсменка Spacemita. Вход на все мероприятия свободный, что делает фестиваль доступным для всех желающих.

На следующий день, 11 августа, хедлайнером станет популярная поп-группа 5sta Family, которая в 19:30 исполнит свои самые известные хиты. Для тех, кто хочет активно провести время, будут организованы групповые тренировки по зумбе, которые пройдут под зажигательные композиции кавер-группы "Руки Вверх Band". Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и зарядиться энергией на танцевальных тренировках.

Мультиспортивная площадка фестиваля будет представлять собой пространство, посвященное развитию спорта и инновациям. Здесь появится 18 тематических зон, где гости смогут попробовать свои силы в пляжном футболе и волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, шахматах и фрисби.

Участники смогут принимать участие в соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за турнирами и чемпионатами, а также увидеть показательные выступления атлетов. Для юных посетителей предусмотрены специальные занятия, что делает фестиваль идеальным местом для семейного отдыха.

Работа мультиспортивной площадки будет организована с вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00 в субботу и с 10:00 до 21:00 в воскресенье. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события, которое объединяет спорт и музыку, создавая атмосферу веселья и активности для всей семьи!

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5 августа 2024, 12:17
Фото: М. Денисова / Mos.ru
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