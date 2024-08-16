На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"

Гордон назвала истинную причину развода Алсу Тесты Сенсационное заявление дочери Киркорова о матери Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Пятница 16 августа

18:55Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения 18:42"Самый лучший в мире": Боня предъявила публике нового партнера 18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край" 17:48Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице 17:32"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 17:13В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР 16:46Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития" 16:16"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец 15:55Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 15:23Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 14:16ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма 13:45Первый этап программы реновации завершён в 47 районах Москвы 13:05В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров 12:54Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае 12:36Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90% 12:26Оголившаяся Орбакайте замечена в ночном клубе в компании чужих мужиков: шок 11:14Опозорившаяся Глюк'oZа наотрез отказалась лечиться 10:28Бари Алибасов серьезно болен: врачи поставили неутешительный диагноз 09:42Вскрылись страшные подробности аферы с Долиной: Пострадавших больше 08:49Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына 04:43Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов 00:17Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой 22:32Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле" 22:015 самых популярных маршрутов онлайн-гида "Узнай Москву" в летний сезон 21:27Новый маршрут для прогулок по столице открыл фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" 21:12Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям 20:55Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников 20:23Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба 19:51Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском 19:49Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки 19:15В Москве восстановят 17 домов с уникальными фасадными элементами 18:44Театр, музыка и наука ждут гостей форума "Москва 2030" в Гостином дворе 18:29Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери 18:10Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре 17:25Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор 17:02В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 16:43Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне 16:41Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино 16:00Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей 15:42Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили 15:31На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО 14:02"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам 13:30Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру 13:25На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму 12:02Москва: ТОП-5 развлечений на выходных 11:53В Москве протестируют все способы голосования 23 августа 11:42Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030" 11:36Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 10:4852-летняя Марина Федункив беременна – СМИ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"

На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"
148

На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край", которая прошла с 12 августа в течение недели. В этом году научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция" объединила более 80 школьников, студентов и преподавателей, участвующих в проекте "Менделеевские классы".

Впервые к участникам присоединились победители Всероссийского конкурса "Большая перемен", что стало значительным достижением. Представители 12 регионов из 18 городов России приняли участие в экспедиции.

Программа включала посещение уникальных природных мест Камчатского края и обширную научно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение экосистемы полуострова, включая океан, озера и вулканы. Участники имели возможность не только насладиться красотой природы, но и активно участвовать в полевых и лабораторных работах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что регион представляет собой настоящую природную лабораторию с огромным научным потенциалом. Он подчеркнул важность бережного отношения к природным богатствам и призвал участников проникнуться энергией этих мест.

Фото: форум "Экосистема. Заповедный край"

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров акцентировал внимание на необходимости привлечения молодежи к экологии и химии. Он отметил, что Росатом создает возможности для молодых специалистов, чтобы они могли развивать свои навыки и строить карьеру в этих областях.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых проектов в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев выразил надежду на то, что такие проекты формируют потенциал для обеспечения российской экономики высококвалифицированными специалистами в области управления отходами и экологии.

Участники экспедиции также поделились своими впечатлениями. Ярослав Соловьев, ученик из Дзержинска, рассказал о восхождении на вулкан Горелый. Он отметил сложность подъема, но и невероятные пейзажи, которые открылись с вершины. На вулкане ребята собрали образцы почвы для дальнейшего изучения, что стало важным этапом их научной работы. "Забраться на вулкан Горелый оказалось непросто. Во время восхождения мы видели такие прекрасные пейзажи. А когда поднялись, увидели очень красивый кратер с голубым озером. На вулкане взяли пробы почв, которые потом изучали", — рассказал он.

Фото: форум "Экосистема. Заповедный край"

"Я думала, что Тихий океан ничем не отличается от моря, но это оказалось совсем не так. Он выглядит по-другому и звучит по-другому, — поделилась впечатлениями ученица "Менделеевского класса" МБОУ Лицей № 1 им. Н.К. Крупской г. Камбарка Удмуртской Республики Юлия Балакина. – В течение года я разрабатывала проект на тему исследования родников, источников питьевой воды Удмуртской Республики" — и он позволил мне стать участником "Менделеевской экологической экспедиции". Сейчас, благодаря экспедиции, я еще больше смогла расширить познания о водных источниках".

Можно сделать вывод, что "Менделеевская экологическая экспедиция" не только способствовала углублению знаний участников о природе Камчатки, но и вдохновила их на дальнейшую работу в области экологии. Это событие стало важным шагом в формировании нового поколения экологов, готовых заботиться о нашей планете.

Телеграм канал

16 августа 2024, 18:11
Фото: форум "Экосистема. Заповедный край"
Дни.ру✓ Надежный источник

В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР

В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР
Команда Сергея Собянина на выборах Мосгордуму (МГД) обсудила с жителями ДНР помощь детям из зоны спецоперации. Команда мэра Москвы активно участвует в оказании всесторонней поддержки жителям Донецкой Народной Республики.

Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития"

Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития"
Эксперт по туризму, руководитель специальных проектов и разработки контента АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Евгения Сумина поделилась своим мнением о значении городских фестивалей в привлечении гостей в столицу. По прогнозам специалиста, к 2030 году событийный туризм сможет привлечь в Москву около 7,3 миллионов туристов.

Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ход работ по благоустройству в Дубне, которые осуществляются при поддержке нацпроекта "Жильё и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. «В прошлом году жители Дубны попросили нас благоустроить улицу Центральную.

Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино

Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино
С 23 по 28 августа в Москве пройдет первая Московская международная неделя кино (ММНК). В рамках масштабного мероприятия зрители смогут насладиться более 300 бесплатными кинопоказами на более чем 30 площадках столицы. Это мероприятие стало частью форума-фестиваля "Москва 2030" и обещает стать значимым событием для любителей кино.

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму
В российской онлайн-энциклопедии "Рувики" появилась страница, посвященная выборам депутатов Московской городской думы VIII созыва. Также страницы, посвященные Мосгордуме, обновились на Викиреальности и Циклопедии. Материал рассказывает о кандидатах в депутаты Мосгордумы VIII созыва, а также о настроениях москвичей накануне выборов.

Выбор читателей

15/08ЧтвРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 15/08ЧтвОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 15/08ЧтвВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 15/08ЧтвКатя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 14/08СрдВсе как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников 15/08ЧтвНазвана настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману