На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край", которая прошла с 12 августа в течение недели. В этом году научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция" объединила более 80 школьников, студентов и преподавателей, участвующих в проекте "Менделеевские классы".



Впервые к участникам присоединились победители Всероссийского конкурса "Большая перемен", что стало значительным достижением. Представители 12 регионов из 18 городов России приняли участие в экспедиции.

Программа включала посещение уникальных природных мест Камчатского края и обширную научно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение экосистемы полуострова, включая океан, озера и вулканы. Участники имели возможность не только насладиться красотой природы, но и активно участвовать в полевых и лабораторных работах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что регион представляет собой настоящую природную лабораторию с огромным научным потенциалом. Он подчеркнул важность бережного отношения к природным богатствам и призвал участников проникнуться энергией этих мест.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров акцентировал внимание на необходимости привлечения молодежи к экологии и химии. Он отметил, что Росатом создает возможности для молодых специалистов, чтобы они могли развивать свои навыки и строить карьеру в этих областях.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых проектов в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев выразил надежду на то, что такие проекты формируют потенциал для обеспечения российской экономики высококвалифицированными специалистами в области управления отходами и экологии.

Участники экспедиции также поделились своими впечатлениями. Ярослав Соловьев, ученик из Дзержинска, рассказал о восхождении на вулкан Горелый. Он отметил сложность подъема, но и невероятные пейзажи, которые открылись с вершины. На вулкане ребята собрали образцы почвы для дальнейшего изучения, что стало важным этапом их научной работы. "Забраться на вулкан Горелый оказалось непросто. Во время восхождения мы видели такие прекрасные пейзажи. А когда поднялись, увидели очень красивый кратер с голубым озером. На вулкане взяли пробы почв, которые потом изучали", — рассказал он.

"Я думала, что Тихий океан ничем не отличается от моря, но это оказалось совсем не так. Он выглядит по-другому и звучит по-другому, — поделилась впечатлениями ученица "Менделеевского класса" МБОУ Лицей № 1 им. Н.К. Крупской г. Камбарка Удмуртской Республики Юлия Балакина. – В течение года я разрабатывала проект на тему исследования родников, источников питьевой воды Удмуртской Республики" — и он позволил мне стать участником "Менделеевской экологической экспедиции". Сейчас, благодаря экспедиции, я еще больше смогла расширить познания о водных источниках".

Можно сделать вывод, что "Менделеевская экологическая экспедиция" не только способствовала углублению знаний участников о природе Камчатки, но и вдохновила их на дальнейшую работу в области экологии. Это событие стало важным шагом в формировании нового поколения экологов, готовых заботиться о нашей планете.