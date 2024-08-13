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Вторник 13 августа

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Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России"

Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России"

Во вторник, 13 августа, из Москвы в Курскую область отправился уже второй гуманитарный конвой от столичного отделения партии "Единая Россия". Этот конвой стал продолжением усилий по поддержке мирных жителей, оказавшихся в сложной ситуации.

Как сообщил Максим Руднев, руководитель исполкома Московской "Единой России", в составе груза находятся продукты питания и предметы первой необходимости для курян. "Всего неделю назад, 8 августа, мы отправили первую партию помощи в Курск, а сегодня из столицы выехал второй конвой. В его составе несколько машин с питьевой водой, медикаментами и всем необходимым, что собрали москвичи вместе с волонтерами столичного «Женского движения Единой России", — отметил Руднев. Он подчеркнул важность поддержки мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Сбор гуманитарной помощи был организован на базе городского и окружных исполкомов партии. Все партийные отделения и члены Команды Собянина активно подключились к этой инициативе, собрав необходимое всего за сутки. Загрузку автомобилей осуществили активисты "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и участники Команды Мэра.

Фото: сайт "Единой России"

Ирина Елиферова, региональный координатор "Женского движения Единой России" и замруководитель исполкома Московской "Единой России", отметила: "В такой сложной ситуации мы не можем оставаться в стороне". Она добавила, что в качестве волонтеров с 25-м гуманитарным конвоем в Курск отправились ключевые фигуры Команды Мэра. В общей сложности было собрано несколько тонн помощи, включая сезонную одежду для детей и взрослых, постельные принадлежности, мелкую бытовую технику, лекарства и предметы личной гигиены.

Фото: сайт "Единой России"

Поддержка мирного населения является частью партийной народной программы, и Команда Мэра принимает активное участие в гуманитарной работе партии. Также стоит отметить, что гуманитарный конвой из Москвы будет направлен не только на помощь жителям Курской области, но и на поддержку бойцов специальной военной операции и мирных жителей новых регионов.

25-й гуманитарный конвой стал еще одним шагом в рамках масштабной программы помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эта инициатива подчеркивает важность единства и солидарности в нашем обществе, когда каждый может внести свой вклад в общее дело.

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13 августа 2024, 17:24
Фото: сайт "Единой России"
Сайт "Единой России"✓ Надежный источник

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