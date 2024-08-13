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Вторник 13 августа

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Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области

Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области
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Жители города могут пожертвовать от 500 до 10 тысяч баллов на сайте "Миллион призов", который совместно с Российским Красным Крестом организовал сбор средств для семей из Курской области.

Один балл равен одному рублю. Пожертвования принимаются как городскими (зелеными) баллами программы лояльности, так и призовыми (красными) баллами акции #ВыбираемВместе2024. Баллы можно получить за участие в различных городских проектах.

Чтобы перевести баллы, необходимо на сайте выбрать раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность". Переводы не ограничены по количеству.

"Миллион призов" позволяет москвичам обменивать баллы на товары и услуги от более чем 400 партнеров или направлять их на благотворительность. С момента запуска этой возможности было переведено свыше 465 миллионов рублей.

Проект поддерживается Департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ "Новые технологии управления", и он соответствует национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" и региональному проекту "Цифровое государственное управление".

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13 августа 2024, 12:17
Фото: mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

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Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности

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Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области
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Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан
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