Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области

Жители города могут пожертвовать от 500 до 10 тысяч баллов на сайте "Миллион призов", который совместно с Российским Красным Крестом организовал сбор средств для семей из Курской области.



Один балл равен одному рублю. Пожертвования принимаются как городскими (зелеными) баллами программы лояльности, так и призовыми (красными) баллами акции #ВыбираемВместе2024. Баллы можно получить за участие в различных городских проектах.

Чтобы перевести баллы, необходимо на сайте выбрать раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность". Переводы не ограничены по количеству.

"Миллион призов" позволяет москвичам обменивать баллы на товары и услуги от более чем 400 партнеров или направлять их на благотворительность. С момента запуска этой возможности было переведено свыше 465 миллионов рублей.

Проект поддерживается Департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ "Новые технологии управления", и он соответствует национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" и региональному проекту "Цифровое государственное управление".