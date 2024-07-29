Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии 

В штабе общественной поддержки "Единой России" прошла важная программная сессия, посвященная экологии города и сохранению малых рек и прудов Москвы. На мероприятии обсуждались предложения москвичей по реабилитации водных артерий и водоемов столицы.



Модератором дискуссии выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников*, который подчеркнул, что вопросы экологии и сохранения водных ресурсов являются актуальными для жителей города. Он отметил, что москвичи регулярно обращаются с просьбами и предложениями, касающимися состояния малых рек и прудов.

По словам Шапошникова, в Москве находится более тысячи различных водных объектов, которые играют важную роль не только в экосистеме, но и в сохранении флоры и фауны. Он отметил необходимость бережного отношения к этим ресурсам, включая защиту редких растений и животных.

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов добавил, что водные объекты также способствуют развитию туристического потенциала столицы. Он подчеркнул, что город активно вкладывает средства в реабилитацию водоемов, что включает очистку прудов и укрепление берегов, а также создание красивых набережных.

Орлов выступил с инициативой о разработке закона о наименовании географических объектов, что позволит официально присваивать названия новым или неназванным водоемам. Это может способствовать улучшению имиджа и узнаваемости водных объектов столицы.

Директор парка "Яуза" Александр Сапронов рассказал о завершении благоустроительных работ в парке, которые почти достигли 90%. Он отметил растущий интерес людей к реке Яузе и необходимость создания инфраструктуры для активного отдыха у воды. В рамках проекта "Чистые реки СВАО" планируется адаптация реки для различных водных видов спорта.

Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев предложил увеличить количество прудов, разрешенных для купания. Он отметил, что многие москвичи купаются в запрещенных местах, и важно создать комфортные условия для безопасного отдыха на воде.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила внести пруды в зоны особо охраняемых природных территорий. Она считает, что это поможет сохранить уникальную растительность вокруг водоемов и привлечет внимание к их благоустройству. Таким образом, обсуждение вопросов экологии и сохранения малых рек и прудов Москвы продолжает оставаться в центре внимания городских властей и жителей столицы.