Около 2 тонн икры приобрели на рынках "Москва – на волне" с начала декабря

С первых чисел декабря посетители рыбных рынков "Москва – на волне"купили почти две тонны икры. Как сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы, горожане традиционно начинают подготовку к новогодним праздникам заблаговременно, покупая продукты длительного срока хранения задолго до последнего дня.

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают жителям столицы большой ассортимент икры – одного из самых популярных новогодних деликатесов. Всего представлено около 40 разновидностей икры. С начала месяца было продано порядка двух тонн икры разных сортов рыбы. Икра, которую реализуют на этих рынках, готовится прямо на месте из охлажденного сырья, благодаря чему сохраняется ее натуральный вкус: у икры горбуши он более сливочный, у кеты – сладковатый, у нерки и кижуча – мягкий с лёгкой горчинкой.

Пресс-служба также подчеркнула, что современные системы хранения, используемые на рынках "Москва – на волне", обеспечивают сохранение высокого качества всей продукции. Перед поступлением на прилавки все товары проходят лабораторную проверку, после чего отправляются на склады. Рыба и морепродукты хранятся в оптимальных условиях, поэтому покупатели могут быть уверены в приобретении качественных отечественных продуктов.