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Поймай Винни-пуха, если сможешь! Герои Союзмультфильма стали персонажами виртуальной игры

Поймай Винни-пуха, если сможешь! Герои Союзмультфильма стали персонажами виртуальной игры
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Игра с дополненной реальностью "Зима в Москве" поможет узнать город и получить призы.

Интересную идею для досуга на новогодние каникулы воплотили приложение RUSSPASS и Союзмультфильм.

Игра "Зима в Москве" дает возможность одновременно гулять по городу, узнавать историю главных достопримечательностей и зарабатывать баллы, которые можно будет обменять на подарки от городской программы "Миллион призов". Чем больше мест посетишь, тем больше баллов получишь! Конечно, знания и эмоции, которые мы получаем, исследуя свой город, главная ценность, но все же… Приятно, когда твою активность поощряют.

Как увлекательно провести каникулы с помощью новой игры и получать призы вплоть до 28 февраля, рассказали на пресс-конференции в Правительстве Москвы.

Что надо сделать

С помощью приложения RUSSPASS сканировать qr-коды на локациях и ловить персонажей. У каждой локации есть свой мультяшный герой. На некоторых местах мультперсонажей заменили зимние символы – елка, сани, варежки, валенки и другие. За каждого пойманного персонажа или символ начисляются баллы. Есть редкие герои, которые вас встретят в местах, куда не каждый житель Москвы и турист доберется – за них начисляется, больше баллов. По "частоте встречаемости" героев разделили на 4 уровня. За самого редкого начисляют больше всего баллов.

Кроме изображения героя, пройдя по qr-коду, можно прочитать историю места и информацию о том, что находится поблизости – кафе, магазины, старинные особняки и так далее.

Всего на карте игры – 150 локаций.

Как играть

  1. Скачать приложение RUSSPASS и пройти регистрацию

  2. Изучить карту Москвы с мультяшками, выбрать понравившееся место и начать игру!

  3. Получать коды за прохождение уровней (коды появляются в разделе "Мои подарки" на RUSSPASS) и загрузить их в "Мои коды" на сайте городской программы "Миллион призов" (на сайте "Миллион призов" можно авторизоваться по своему паролю на Госуслугах)

  4. Обменять баллы на подарки (скидки, сувениры, фирменный мерч, баланс на карту "Тройка", оплата парковки и т. д.) или на благотворительность – в программе участвуют более 90 благотворительных фондов. В этом году пользователи программы “Миллион призов” отправили на благотворительность 300 млн рублей.

Ваня поймал варежки

Свои заработанные за пойманных персонажей баллы (виртуальные снежинки) популярный певец Ваня Дмитриенко тоже перечислил тем, кому они нужнее. Ваня одним из первых попробовал ловить мультяшек – в выходные на ВДНХ. Он признался, что очень замерз, но когда ему начислили баллы за пойманные варежки, появился азарт поймать еще кого-то из редких героев в Музее космонавтики и заодно прочитать что-то интересное об освоении космоса – тема неисчерпаемая.

Фото: пресс-служба

Кого будем ловить

Практически всех героев популярных мультфильмов: Винни-пуха и Пяточка, Зайца и Волка из "Ну, погоди!", Умку, Карлсона, Попугая Кешу и Кота Матроскина… Кто из них попал в категорию редких – узнаете сами.

Если поставить себе на каникулы цель – посетить все локации, можно стать знатоком города и свободно ориентироваться во всех районах! Так хорошо знающий Москву "озорной гуляка" – точно редкий персонаж на столичных улицах.

Подробности – в разделе "Зима в Москве" на сайте mos.ru

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 17:35
Фото: пресс-служба

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