В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы

В Москве стартовал второй этап голосования в рамках проекта "Активный гражданин". Он направлен на выбор лучших достопримечательностей для туристов и семей с детьми.



На первом этапе жители столицы выступили в роли экскурсоводов, предлагая интересные места для отдыха и прогулок. Теперь самые популярные объекты будут представлены на голосование, и те, что наберут больше всего голосов, станут частью новых туристических маршрутов в сервисе Russpass.

Проект включает девять голосований, которые ориентированы на различные интересы и возрастные группы. Среди них — любители истории, науки, ценители искусства и представители старшего поколения. Голосования будут проходить до 11 октября, постепенно открывая новые темы для обсуждения.

В начале голосований «активные граждане» смогут выбрать достопримечательности, которые стоит посетить родителям с детьми и тем, кто впервые приезжает в Москву. Участников ждут вопросы о том, что обязательно нужно увидеть, какие исторические здания стоит посетить, где прогуляться по паркам и на каком транспорте лучше всего передвигаться.

Каждое голосование будет содержать различные варианты ответов. Среди памятников, которые могут привлечь внимание новичков столицы, можно будет выбрать между памятниками Александру Пушкину, Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому или же символом ВДНХ — "Рабочим и колхозницей". Для семей с детьми предложены такие варианты, как памятники пчеле Кузе, Мойдодыру и плавленому сырку.

Голосование организовано при поддержке Комитета по туризму города Москвы. Сервис Russpass представляет собой удобную экосистему для планирования поездок: здесь можно выбрать экскурсии, забронировать гостиницы и спланировать свои маршруты.

Проект "Активный гражданин" функционирует с 2014 года и за это время привлек более семи миллионов участников. Они стали частью более 6,6 тысячи голосований, а ежемесячно в Москве реализуется 30–40 решений, принятых горожанами. Инициатива поддерживается столичным Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование современных цифровых технологий и искусственного интеллекта в проекте отвечает задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также регионального проекта "Цифровое государственное управление". Узнать больше о проекте и других инициативах, реализуемых в Москве, можно на официальных ресурсах.