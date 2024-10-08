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Вторник 8 октября

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В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы

В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы
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В Москве стартовал второй этап голосования в рамках проекта "Активный гражданин". Он направлен на выбор лучших достопримечательностей для туристов и семей с детьми.

На первом этапе жители столицы выступили в роли экскурсоводов, предлагая интересные места для отдыха и прогулок. Теперь самые популярные объекты будут представлены на голосование, и те, что наберут больше всего голосов, станут частью новых туристических маршрутов в сервисе Russpass.

Проект включает девять голосований, которые ориентированы на различные интересы и возрастные группы. Среди них — любители истории, науки, ценители искусства и представители старшего поколения. Голосования будут проходить до 11 октября, постепенно открывая новые темы для обсуждения.

В начале голосований «активные граждане» смогут выбрать достопримечательности, которые стоит посетить родителям с детьми и тем, кто впервые приезжает в Москву. Участников ждут вопросы о том, что обязательно нужно увидеть, какие исторические здания стоит посетить, где прогуляться по паркам и на каком транспорте лучше всего передвигаться.

Каждое голосование будет содержать различные варианты ответов. Среди памятников, которые могут привлечь внимание новичков столицы, можно будет выбрать между памятниками Александру Пушкину, Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому или же символом ВДНХ — "Рабочим и колхозницей". Для семей с детьми предложены такие варианты, как памятники пчеле Кузе, Мойдодыру и плавленому сырку.

Голосование организовано при поддержке Комитета по туризму города Москвы. Сервис Russpass представляет собой удобную экосистему для планирования поездок: здесь можно выбрать экскурсии, забронировать гостиницы и спланировать свои маршруты.

Проект "Активный гражданин" функционирует с 2014 года и за это время привлек более семи миллионов участников. Они стали частью более 6,6 тысячи голосований, а ежемесячно в Москве реализуется 30–40 решений, принятых горожанами. Инициатива поддерживается столичным Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование современных цифровых технологий и искусственного интеллекта в проекте отвечает задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также регионального проекта "Цифровое государственное управление". Узнать больше о проекте и других инициативах, реализуемых в Москве, можно на официальных ресурсах.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 17:29
Фото: Е. Самарин / Mos.ru
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Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино"
Гости приняли участие в постановочных съемках, узнали секреты кинопроизводства и увидели классические советские фильмы в цвете. На прошедших выходных в кинопарке "Москино" прошли мастер-классы для детей, иммерсивные шоу, квесты, концерты, кинопоказы, фотосессии и множество других мероприятий.

Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе начал работу уникальный центр для постинтернатного сопровождения людей с потерей слуха и зрения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Учреждение, рассчитанное на постоянное проживание 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет, также будет оказывать реабилитационные услуги участникам специальной военной операции с ранениями слуха и зрения, говорится в сообщении.

Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ

Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ
Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. "Я разговаривал со многими дизайнерами, которые приехали сюда из разных стран, и сказал им, что Москва – потрясающее место для вдохновения.

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн
5 и 6 октября в кинопарке "Москино" пройдет уникальная развлекательная программа, которая привлечет как взрослых, так и детей. Гостям предоставится возможность стать частью культовых советских фильмов, снявшись в увлекательных сценах на натурных площадках. В рамках мероприятия будут организованы танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, где участники смогут проявить свои таланты и научиться чему-то новому.

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате
Этой осенью кинопарк "Москино" приглашает всех жителей и гостей столицы на уникальные киновыходные, которые состоятся 5 и 6 октября. Они обещают стать настоящим праздником для всей семьи, ведь программа включает множество интересных мероприятий. Для маленьких посетителей подготовлены анимационные спортивные программы.

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