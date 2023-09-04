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В Нижнем Новгороде стартует первая в России тоннелепроходка метро по программе ИБК

В Нижнем Новгороде стартует первая в России тоннелепроходка метро по программе ИБК

Группа компаний "Моспроект-3" доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс "Владимир" в Нижний Новгород.

Компания вышла на финальную стадию подготовки к строительству первого тоннеля метро в рамках реализации федеральной программы «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила генеральный директор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова.

"Для сооружения нового участка Автозаводской линии метрополитена с промышленной базы ГК "Моспроект-3" в Нижний Новгород перевозится 18 крупноформатных элементов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК). В настоящее время завершается подготовка к старту щита из монтажной камеры на станции "Сенная", которая расположена на глубине 13 метров в сторону станции "Площадь Свободы", – сказала Анна Меркулова.

По ее словам, первый тоннель на этой линии со станции «Сенная» проложат под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы, где будет построена подземная станция с двумя вестибюлями и переходами. На станции "Сенная" будет организовано два выхода на улицы Большая Печерская и Сеченова, а под улицей Родионова будет построен тоннель для оборота поездов метро.

"Тоннелепроходческому комплексу предстоит вести проходку в сложных грунтах, пройти более 1,5 км мягкопластичных суглинков с прослоями тугопластичного суглинка, супеси и песка, а также глины с включениями щебня. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, инженеры включили в проект ряд технических решений", – пояснила генеральный директор "Моспроект-3".

Анна Меркулова подчеркнула, что впервые в истории российского метростроения ТМПК получил мужское имя – "Владимир". Такую традицию решено ввести и называть щиты ГК "Моспроект-3" в честь исторических деятелей и выдающихся современников, чьи имена связаны с величием России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что строительство новых станций метро стало возможным благодаря слаженной работе федеральных властей и проработанной заявке правительства региона в рамках развития инфраструктурных проектов с применением ИБК.

"Развитие метро – знаковый проект для всего региона. Ожидаю от метростроевцев начала скорейшей проходки и сохранения заданного ритма строительства! Рассчитываю, что первый в истории щит с мужским именем «Владимир» вскоре отправится в сторону площади Свободы", – отметил Глеб Никитин.

Два других щита для строительства новых станций метро в столице Приволжья также планируется назвать в честь других великих имен, связанных со становлением Руси и Нижним Новгородом.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» предназначен для сооружения тоннелей со сборной железобетонной обделкой привычным для метрополитена диаметром (6 метров – внешний, 5,4 метра – внутренний) из высокоточных водонепроницаемых блоков. Щит длиной около 80 метров и массой около 510 тонн представляет собой комбинацию из буровой установки непосредственно для проходки и мобильного завода по монтажу обделки тоннеля метро из тюбингов.

Напомним, продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, выделение которого Нижегородскому региону было одобрено в 2021 году в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Помимо продления Автозаводской линии, эксперты холдинга также занимаются развитием второй – Мещерско-Сормовской – ветки нижегородского метрополитена.

Также Группа компаний "Моспроект-3" под руководством Меркуловой Анны Дмитриевны по программе "Инфраструктурное меню" реализует уникальные транспортные проекты по строительству востребованного метро в Красноярске и метротрама Челябинске с интеграцией существующего общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Команда "Моспроект-3" – ключевой участник программы развития московского метрополитена, с участием инженеров холдинга построено свыше 80 км линий и 31 станция метрополитена.

4 сентября 2023, 18:32

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