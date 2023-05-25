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Четверг 25 мая

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Известный американский бред полностью выкупил свой бизнес в России

Известный американский бред полностью выкупил свой бизнес в России
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Компания Guess приобрела долю, которая принадлежала российскому предпринимателю.

Знакомый многим любителям шоппинга бренд Guess, продающий одежду, обувь и аксессуары, заключил новую сделку со своим партнером из России. Компания выкупила у совладельца оставшуюся долю в 30 процентов. Как пишет RT, миноритарным акционером компании до 22 мая был Вячеслав Шикулов.

Известно, что Шикулов владел частью бизнеса американского бренда с 2016 года. По условиям соглашения Guess обязалась выкупить долю до 31 декабря 2025 года. Телеканал "360" сообщает, что управление по контролю за зарубежными активами США одобрило сделку.

25 мая 2023, 13:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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