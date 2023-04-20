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Четверг 20 апреля

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Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка

Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка
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Следует разлить родовое проклятие и порчу.

Родовое проклятие может проявиться не сразу, а через одно или несколько поколений. В то же время его очень важно отличать от порчи, которое негативно сказывается на жизни одного конкретного человека. Первое же способно нанести вред всему роду: бабушкам и дедушкам, родителям, детям и внукам.

По словам шамана Елены Батыр, родовое проклятие – явление очень редкое, однако его можно распознать, а самое главное, от него можно избавиться. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" мистик объяснила, как это сделать.

К примеру, если один человек родился с серьезным недугом, который проявляется и у его потомков или наблюдался у предков, то можно считать, что на данную семью наложено родовое проклятие, уверена шаманка. Однако даже после распознавания сразу избавиться от темных чар не получится.

По словам мистика, родовое проклятие придется отмаливать. Она подчеркнула, что негативная энергия может проявиться не сразу, а растянуться на века, поэтому отмолить его порой не получается и за несколько поколений.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как определить, что ваше жилья проклято. На "нехорошую квартиру" могут указать минимум шесть знаков: от завядших комнатных растений до утечки финансов из семьи.

20 апреля 2023, 08:40
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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