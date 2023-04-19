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Среда 19 апреля

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"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья

"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья
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Зло может отразиться как на жильцах, так и на самой квартире.

Случается, что нам после работы совершенно не хочется возвращаться домой, потому что наша собственная квартира ассоциируется у нас с чем-то негативным. Возможно, из-за постоянных ссор или болезни детей, а может просто из-за засохших растений. Так или иначе, проблемы могут быть связаны отнюдь не с нами и не с близкими нам людьми, а самим жильем.

На нашу квартиру могут навести порчу недоброжелатели или завистники. Очень важно быстро определить, проклято ли жилье, чтобы оно не превратилось в булгаговскую "нехорошую квартиру". Конечно, до "бала сатаны" не дойдет, но различного рода чертовщина точно можно преследовать домашних.

Подсказать, что квартира проклята, могут комнатные растения и питомцы. Они намного острее чувствуют среду, поэтому в негативной атмосфере цветы быстро вянут и высыхают, а домашние животные ведут себя напряженно, постоянно пытаясь сбежать из дома.

Второй признак – постоянные болезни детей. Наши малыши тоже чувствуют агрессивную среду намного острее, поэтому в проклятой квартире могут вести себя капризнее и подолгу болеть. На самом деле даже взрослые способны распознать нехорошую ауру. Как правило они не воспринимают ее буквально как зло, но и остро реагируют, становятся более напряженными и сердитыми без повода.

Особенно остро взрослые чувствуют четвертый признак – утечку финансов. Бывает, что заработок семьи не меняется, зато денег перестает хватать, они деваются непонятно куда. Возможно, это и есть проклятие.

Пятый признак "нехорошей квартиры" – проблемы с самой недвижимостью. Если в доме поселилось зло, то "болеть" начинают не только жители, но и само жилье. Например, в нем может появиться плесень, по стене могут пойти трещины, бытовые приборы начнут постоянно ломаться, заведутся тараканы.

При этом же в доме могут появиться посторонние предметы, например, иглы или мешочки с землей. Через них передается проклятие – разумеется, от них следует немедленно избавиться.

Однако, в сегодняшних реалиях к "нехорошим квартирам" можно отнести и вполне хорошую недвижимость, которая настолько подорожала, что вызывает негативные эмоции. Так, например, в Челябинске жилье подорожало на 20%, уточняет URA.RU.

19 апреля 2023, 10:40
Фото: pixabay.com
LIFE✓ Надежный источник

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