Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов

Не стоит верить даже документам.

С развитием новых цифровых технологий люди не только значительно облегчили себе жизнь, но и нажили кучу проблем. Так, в современном обществе стало процветать цифровое мошенничество, из-за которого доверчивые россияне лишаются крупных сумм денег. Да и не попасться на такую удочку становится все сложнее, ведь мошенник придумывают все более изощренные схемы обмана, которые порой не отличишь от законных методов.

Раньше одним из способов уберечься от мошенников было требование предъявить документы, но и тут злоумышленники нашли лазейку. Юрист Александр Хаминский рассказал, что мошенники начали подделывать цифровые документы, сообщает телеканал "360". Речь идет как раз о служебных удостоверениях сотрудников полиции, прокуратуры, Центробанка и служб соцзащиты.

Юрист посоветовал не верить таким документам, ведь реальные сотрудники никогда не пользуются мессенджерами и не присылают свои удостоверения через интернет. Также не стоит сразу верить тому, что вам говорят по телефону, даже если человек на другом конце провода представился участковым или прокрором. Всю информацию необходимо проверять при личном визите в ведомство.