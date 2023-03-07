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Вторник 7 марта

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Как сохранить стройность и здоровье после 40 лет: советы диетолога

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Как победить замедлившийся метаболизм.

В молодости многие позволяли себе питаться всем, чем захочется. А те, кто хотел немного сбросить, просто старались немного больше двигаться и немного меньше есть. Но с возрастом с такой проблемой столкнулся почти каждый.

Дело в том, что метаболизм замедляется, и чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий. Если этого не сделать, то через год уже будут заметны неприятные перемены, сообщает портал Подмосковье сегодня.

Диетолог Евгения Пегова порекомендовала исключить из рациона сладкое, фастфуд и алкоголь тем, кто хочет сохранить отличную фигуру и крепкое здоровье. Также необходимо следить за физической активностью и заниматься спортом хотя бы две раза в неделю, а в остальные дни – больше двигаться.

Однако все эти советы могут быть бесполезны для тех, у кого есть проблемы с гормонами. Наш гормональный фон серьезно меняется с возрастом, и женщины часто страдают от нехватки эстрогенов и проблем со щитовидной железой. Поэтому для грамотного похудения необходима консультация у эндокринолога.

Кроме того, сообщает диетолог, для поддержания здоровья и стройности важно наладить режим сна и стараться меньше нервничать. Если же переживаний не избежать – с ними можно справляться при помощи медитации или специальных дыхательных упражнений.

7 марта 2023, 08:20
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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