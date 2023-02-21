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Вторник 21 февраля

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Полезно и вкусно: как правильно приготовить блины на Масленицу?

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Совет от диетолога для отмечающих Масленицу.

Сегодня второй день Масленицы, называемый также Узкая Масленица. В этот период многие из нас не могут устоять перед соблазном попробовать вкуснейшее блюдо – блины. Однако, как отмечает диетолог Евгения Пегова в беседе с порталом Подмосковье сегодня, блины являются достаточно тяжелой и калорийной пищей, которую не стоит употреблять ежедневно. Особенно это касается готовых магазинных блинов или полуфабрикатов, ведь они содержат большое количество соли.

Но не отчаивайтесь! Если вы готовите блины самостоятельно, у вас есть возможность сделать их менее калорийными и более полезными для здоровья. Например, советует диетолог, можно использовать цельнозерновую муку или смесь из ржаной и гречневой муки. Это обогатит блины большим количеством клетчатки, что полезно для пищеварения. Кроме того, такое блюдо будет содержать больше кальция, железа и фосфора, делится специалист.

Ну а для того, чтобы снизить калорийность, рекомендуется жарить блины на специальной сковороде без добавления сливочного масла, использовать менее жирное молоко. Начинка не менее важна: если вы на диете, используйте курицу, индейку, греческий йогурт вместо сметаны.

"Можно добавить творог, фрукты и ягоды", – заключила эксперт.

Таким образом, вы сможете наслаждаться вкусом блинов, не опасаясь за свою фигуру и здоровье. А это – самое важное в Масленицу – самый вкусный праздник наступающей весны.

Напомним, что Масленица в 2023 году началась вчера, 20 февраля, и продлится до 26 февраля.

21 февраля 2023, 08:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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