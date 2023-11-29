Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи

Все народы страны должны установить для себя определенную норму жизни. Она заключается в многодетности. Чем больше в семье малышей, тем лучше.

2024 объявлен в России Годом семьи. Главной целью всех мероприятий, проводимых в это время, должна стать популяризация этого социального института. Многодетность должная стать нормой для россиян. При этом на всех уровнях государственной власти необходимо выстроить работу по поддержке граждан, воспитывающих подрастающее поколение. Об этом пишет "Царьград".

Сейчас Россия столкнулась с масштабными демографическими трудностями, напоминает телеканал "360". Решить эти проблемы только льготами и пособиями невозможно. В этом уверены и законотворцы, и представители высшего руководства страны. Важным условием для роста численности населения остается изменение жизненных ориентиров. В Год семьи россиянок призывают рожать чаще и больше, если позволяет здоровье.

Со стороны государства, конечно же, оказывается всесторонняя поддержка семьям с детьми. Это и материнский капитал, и пособия, разбитые на разные возрастные категории получателей, и другие меры. Например, ранее было предложено не ограничивать учет страхового стажа для мам, родивших трех и более детей. Об этом сообщает RT.



