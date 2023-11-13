Меню с легендарного "Титаника" продали на аукционе

За бумагу, которая побывала на борту известного во всем мире лайнера, выручили огромные деньги. Более того, благодаря меню стало известно, что же подавали пассажирам на ужин.

В Великобритании состоялся аукцион, на котором продали меню с легендарного лайнера. "Титаник" затонул больше ста лет назад, но интерес ко всему, что с ним связано, сохраняется до настоящего времени.

Во время торгов, как сообщает канал 360, было реализовано меню. В нем перечислены угощения для пассажиров лайнера, отбывшего из Квинстауна в начале апреля 1912 года. Что же подавали людям? Спаржевый крем-суп, лосось, голуби, баранье мясо под мятным соусом, кряква под портвейном, цыплята и говядина. Очевидцы рассказали, что на меню заметны следы от воды.

"Реликвию реализовали за 84 тысячи фунтов стерлингов (чуть больше 9,6 миллионов рублей) на прошедшем аукционе", – пишет Общественная служба новостей.

Напомним, что крушение "Титаника" стало одним из самых масштабных событий в современной истории. Лайнер столкнулся с айзбергом во время выполения своего первого рейса. Кораблекрушение произошло ночью 14 апреля 1912 года. Спастись смогли 712 человек из 2208. Обломки корабля все еще находятся на дне Атлантического океана.