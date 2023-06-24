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Суббота 24 июня

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"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан"

"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан"
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Ясновидящая считает, что трагедия произошла из-за того, что создатель батискафа ослушался духов, которые просили оставить их в покое.

Несколько дней весь мир с замиранием сердца наблюдал за поисками пропавшего батискафа "Титан". На борту находились пять человек. Четверо бизнесменов, а также директор компании, занимающейся экспедициями к "Титанику" Стоктон Раш.

Связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Вчера стало известно о том, что обломки судна были найдены вблизи затонувшего "Титаника", а позже появилась первая версия событий: "направленный внутрь взрыв" разрушил батискаф и убил пять человек.

Пока специалисты пытаются разобраться в деталях произошедшего, люди по всему миру ищут мистику в трагедии. "Дни.ру" пообщались на этот счет с экстрасенсом Джулией Лу, которая заверила, что создатель батискафа Стоктон Раш видел тревожные знаки, которые должны были отговорить его от новых исследований.

"Даже в последний раз, когда он там был, получил мистическое предупреждение, что ему туда нельзя и людей возить нельзя", – сказала ясновидящая, отметив, что всех членов экипажа настиг злой рок за непослушание.

Джулия Лу. Фото: Личный архив Джулии Лу

А посылали эти знаки, говорит Джулия Лу, духи людей, погибших во время крушения "Титаника". Они устали от непрошенных гостей.

"Духи затонувших людей наказали их за то, что они потревожили такое место", – пояснила экстрасенс.

Она добавила, что, когда члены экипажа погружались на глубину, чувствовали опасность. Но не могли остановиться, потому что их какие-то силы тянули к смерти. Джулия Лу уверена, что погибшие ничего не могли сделать, чтобы повлиять на ситуацию.

24 июня 2023, 19:09
Фото: OceanGate/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

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