Синоптик предупредила о появлении снежного покрова к выходным в Москве

В российской столице 26 октября, вечером, в ночь на пятницу, а также в течение всей пятницы "будет приниматься снег". Об этом сообщила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.



Специалист при этом не взялась прогнозировать, насколько интенсивным ожидается снегопад. Можно лишь говорить о том, что временный снежный покров сформируется, и не исключено, что высота снега, не обязательно в Москве, а вообще в принципе по столичному региону, может достигнуть десяти сантиметров. "Это будет временный снежный покров, долго он не задержится, максимум два дня", — цитирует ее RT.