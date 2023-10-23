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Понедельник 23 октября

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Синоптик предупредила о появлении снежного покрова к выходным в Москве

Синоптик предупредила о появлении снежного покрова к выходным в Москве

В российской столице 26 октября, вечером, в ночь на пятницу, а также в течение всей пятницы "будет приниматься снег". Об этом сообщила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист при этом не взялась прогнозировать, насколько интенсивным ожидается снегопад. Можно лишь говорить о том, что временный снежный покров сформируется, и не исключено, что высота снега, не обязательно в Москве, а вообще в принципе по столичному региону, может достигнуть десяти сантиметров. "Это будет временный снежный покров, долго он не задержится, максимум два дня", — цитирует ее RT.

23 октября 2023, 14:33
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

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