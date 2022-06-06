Встречаюсь с женатым. Что делать?

Ситуация, когда девушка начинает отношения с женатым мужчиной, не редкость. Он хорош собой, прекрасно ухаживает, романтичен, внимателен и заботлив. Но все же в этой связи гораздо больше минусов, чем плюсов.



Во-первых, вам приходится скрывать ото всех свой роман. Во-вторых, вы можете влюбиться всерьез и надолго. Но хватит ли на вас на то, чтобы существовать в любовном треугольнике? Даже если он оставит свою семью ради вас, сумеете ли вы обустроить свое личное счастье?



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И вот тут стоит крепко задуматься. Даже если вам кажется, что у вас любовь до гроба, помните: женатый мужчина обманывает свою супругу. А это значит, что и вас он может обманывать. Ведь, наверное, вы узнали о его статусе не сразу. И даже если он с первого свидания был с вами предельно честен и сразу обозначил свое семейное положение, то это говорит не о его порядочности, а об удобстве. Да, есть маленький шанс, что он разведется и сделает вам предложение. Но не грозит ли и вам череда измен через некоторое время после свадьбы? Привычку ходить налево сложно победить искренней любовью. Не думайте, что к вам мужчина будет относиться как-то иначе, чем к своей бывшей жене.

Что же делать? Для начала успокоиться и перестать мыслить исключительно с позиции эмоций. Если вы только в начале отношений и уже в курсе его семейного положения, сведите роман на нет. Посмотрите на мир шире! Вокруг масса свободных, мужчин достойных вашего внимания! Вы же не в рабстве и вольны делать выбор столь долго, сколько вам потребуется.

Другое дело, если вы уже влюбились. Чувства к женатому мужчине сразу не остынут, но постарайтесь избавиться от иллюзий.

Все, что привлекает семейного мужчину в любовнице – это игра, легкость и новизна. Вы не ведете совместный быт, на вас не ложится груз воспитания совместных детей, общие счета не тянут карман. А значит, вы всегда прекрасно выглядите, не достаете мужчину проблемами и надоевшими просьбами что-то купить или починить. Кроме того, многие любовницы сознательно отказываются от ревности и с пониманием относятся к тому, что женатого мужчину зовет семейный долг.

Конечно, ему в таких отношениях весело и приятно – никакой ответственности, забот и хлопот. Но что происходит в семье? Скорее всего, там он ведет себя совершенно иначе. Может сорваться на детей и супругу, лежать на диване и ничего не делать, убегать от проблем к друзьям, на работу или в конце концов к вам. Но это все равно побег. И раз он тратит деньги и внимание на вас, то явно обделяет этим жену. Вы согласитесь после такого встать на её место?

Освобождение от иллюзий неизбежно влечет за собой расставание. И тут стоит соблюдать правило "трех НЕ": не звонить первой, не писать, не наблюдать за ним в соцсетях. Просто вычеркните человека из своей жизни и не отслеживайте его судьбу. Займитесь собой и своим брачным рейтингом. Он есть у каждого человека – и у мужчины, и у женщины. Брачный рейтинг состоит из определённого набора качеств – физических, интеллектуальных, эмоциональных и духовных. Чем больше они прокачены, тем больше шансов у вас на успешный брак к прекрасным, достойным и, конечно, свободным мужчиной.

Физический рейтинг – это не только про красоту и стиль. Это еще и здоровье. Вряд ли кому-то захочется строить отношения с человеком с вредными привычками. К тому же злоупотребления алкоголем и вредными продуктами, курением сказываются и на качестве секса. Интеллект помогает не заскучать в обществе друг друга, а также проявить свои навыки лидера, что весьма пригодится в семейной жизни. Под эмоциональным рейтингом обычно понимают эмпатию, которая помогает глубже понимать супруга. А духовность включает в себя общечеловеческие качества – доброту, уважение, заботу, верность и так далее.

Помните, связь с женатым мужчиной говорит о низкой самооценке женщины. Как вы займетесь собственным развитием и поднимите свой брачный рейтинг, вверх пойдет и самооценка. В таком случае шансы встретить своего человека, который свободен от уз брака, возрастают в геометрической прогрессии. Но если вам сложно самостоятельно выбраться из паутины отношений с женатым, то стоит обратиться к психологу.