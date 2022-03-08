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Поликарпов день или "кислые девки": что нельзя делать 8 марта

Поликарпов день или "кислые девки": что нельзя делать 8 марта

8 марта мужчинам строго-настрого запрещалось обижать женщин.
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8 марта православная церковь чтит память епископа Смирнского, Поликарпа. В народе же этот день называли "кислые девки".

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История

Поликарп жил в конце I – начале II века в Смирне. Его жизнь завершилась мученически. С приходом к власти Марка Аврелия на христиан начались гонения. Когда в город пришли солдаты императора, Поликарп сдался. Епископ не отказался от веры в Иисуса Христа, за что был сожжен на костре. Останки Поликарпа с почестями похоронили жители города.

"Кислые девки"

С древности 8 марта считался женским днем. Народ верил, что, если девушка не получила предложения руки и сердца до этого момента, замуж ей до конца года не выйти. Дело в том, что на весеннее время приходился Великой пост, а свадьбы в этот период играть было не принято. Девушек, которые к 8 марту так и не были сосватаны, называли "кислыми" из-за недовольных лиц.

Что нельзя делать 8 марта

На "кислые девки" незамужним барышням запрещается проводить весь день в женской компании. Дамский коллектив обязательно надо разбавить представителем сильного пола – для этого сгодится даже маленький мальчик. Тех, кто ослушается этого правила, ожидают проблемы на личном фронте. Кроме того, девицам в этот день нельзя оставаться в одиночестве. Дескать, это отвадит ухажеров на несколько месяцев.

8 марта нельзя надевать чужие вещи – так можно навлечь на себя проблемы хозяина одежды, примерив чужую судьбу. Также на "кислые девки" лучше избегать уборки в доме – можно вымести из него удачу.

Народ верил, что 8 марта мужчины не должны обижать женщин. Молодец, оскорбивший барышню на "кислые девки", навлечет на себя большие беды.

Приметы и традиции

8 марта считали удачным днем для любовных приворотов. Также молодым девушкам следовало испечь пироги и угоститься чужой выпечкой. Считалось, что так можно привлечь женихов.

В этот день народ следил за птицами.

  • Сорока спряталась под крышу – вернутся метели. Если эта птица скачет по крыше, то больного человека ждет выздоровление. Если сорока прыгает и кричит – это к горестным дням.
  • Кричит тетерев – скоро будет тепло.
  • Грачи вьют гнезда на южной стороне – лето окажется прохладным.

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Фото: Yuriy Kaver/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 марта 2022, 05:49 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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