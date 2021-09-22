Власти помогут трудоустроиться россиянам при долгом поиске работы

Власти помогут в трудоустройстве россиянам, которым длительное время не удается найти работу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Котяков пояснил, что такие люди зачастую испытывают трудности при попытке самостоятельно адаптироваться к текущим условиям рынка труда. По словам министра, в этой ситуации гражданам помогут государственные центры занятости, которые окажут им индивидуальное сопровождение, сообщает телеканал "360".
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