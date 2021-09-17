Первые обладатели квартир и автомобилей для проголосовавших онлайн станут известны 18 сентября

Первые победители акции "Выбираем вместе" получат SMS-сообщение.

Незадолго до выборов в Госдуму стартовала акция #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", благодаря которой участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) могут выиграть ценные призы. Первый розыгрыш состоится в субботу, 18 сентября в 9:00 в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Среди онлайн-избирателей разыграют квартиры, автомобили и призовые баллы, которые можно будет потратить на товары партнеров акции до 31 декабря 2021 года. В случае выигрыша победитель получит SMS-сообщение от DIT-MOS, где будет указан уникальный код, который будет нужно активировать на сайте программы "Миллион призов" ag-vmeste.ru. После этого можно получить приз.

Впрочем, узнать о победе можно самостоятельно с 10:00 до 12:00, 18, 19 и 20 сентября. Необходимо авторизироваться на сайте "Миллион призов" с помощью учетной записи портала mos.ru и ввести уникальный код участника, указанный в SMS-сообщении, в специальном окне.

Участие в первом розыгрыше, который состоится в субботу, принимают те, кто проголосовал в пятницу, 17 сентября, до 20:00.

Ранее сообщалось, что за 10 часов работы ДЭГ москвичи отдали миллион голосов, то есть явка электронных избирателей составила 50%. Система работает стабильно, выдает электронные бюллетени в штатном режиме.